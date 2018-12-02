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Наивный ивановец купился на выигрыш автомобиля и потерял почти 80 тысяч рублей
Полиция разыскивает мошенников
В полицию с заявлением обратился 35-летний житель областного центра. Мужчина рассказал полицейским, что ему на мобильный телефон пришло сообщение о том, что он стал обладателем автомобиля марки «Тойота Ленд Крузер 200», и гиперссылка, где размещена подробная информация. Заявитель прошёл по ссылке на сайт и, связавшись с администратором, принял решение получить денежное вознаграждение вместо приза. Для этого его попросили перевести налоговый сбор от выигрыша. Потерпевший выполнил условия и перевел на счет аферистов 79 тысяч рублей, но выигрыш, разумеется, так и не получил, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
В настоящее время решается вопрос о принятии процессуального решения. Полиция разыскивает лиц, причастных к мошенничеству.
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- Пришла СМС с ссылкой - знаете от кого - можно посмотреть, и то как то подозрительно!, а от неизвестно кого, да удалите и всё! Это дешевле. чем потом телефон перепрошивать ;)
- "В настоящее время решается вопрос о принятии процессуального решения. Полиция разыскивает лиц, причастных к мошенничеству. "
Это же РОЗЫГРЫШ - и он УДАЛСЯ! ;)