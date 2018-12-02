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Новости

сегодня, 12:13

Наивный ивановец купился на выигрыш автомобиля и потерял почти 80 тысяч рублей

Полиция разыскивает мошенников

В полицию с заявлением обратился 35-летний житель областного центра. Мужчина рассказал полицейским, что ему на мобильный телефон пришло сообщение о том, что он стал обладателем автомобиля марки «Тойота Ленд Крузер 200», и гиперссылка, где размещена подробная информация. Заявитель прошёл по ссылке на сайт и, связавшись с администратором, принял решение получить денежное вознаграждение вместо приза. Для этого его попросили перевести налоговый сбор от выигрыша. Потерпевший выполнил условия и перевел на счет аферистов 79 тысяч рублей, но выигрыш, разумеется, так и не получил, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

В настоящее время решается вопрос о принятии процессуального решения. Полиция разыскивает лиц, причастных к мошенничеству.



ключевые слова: мошенничество полиция
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 12:58
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										+1
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							А то что он мог налоговый сбор оплатить после получения приза, до 2.12.2018года ему никто не сказал? Граждане, читайте Налоговый Кодекс, и будет Вам щасье!
    
- Пришла СМС с ссылкой - знаете от кого - можно посмотреть, и то как то подозрительно!, а от неизвестно кого, да удалите и всё! Это дешевле. чем потом телефон перепрошивать ;)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 13:06
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										+1
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							хахахахахах, без лоха и жизнь плоха								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Тутошний Я								
							
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  • сегодня, 17:15
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							С языка снял)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Медведь								
							
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  • сегодня, 13:11
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										+1
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							А еще то чо:
    
- "В настоящее время решается вопрос о принятии процессуального решения. Полиция разыскивает лиц, причастных к мошенничеству. "
    

    
Это же РОЗЫГРЫШ - и он УДАЛСЯ! ;)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Baxтанг Камикадзе								
							
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  • сегодня, 13:24
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							Даже у нас в богородском уже давно таких лохов нет, после 90-х все грамотные стали. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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