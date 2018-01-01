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В Ивановской области начался прием заявлений на зачисление детей в первый класс
Подача заявления проводится двумя способами
Во всех общеобразовательных организациях региона проводится прием заявлений на зачисление детей в первый класс на 2018-2019 учебный год.
Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.
Подача заявлений будет проводиться двумя способами: при личном обращении в школу и в электронном виде на региональном портале государственных и муниципальных услуг: http://pgu.ivanovoobl.ru.
16 января 2018 года в 18.00 в целях информирования родительской общественности о начале приемной кампании Департамент развития информационного общества Ивановской области организует обучающий вебинар для родителей по процедуре подачи заявления в электронном виде на зачисление детей в первые классы.
По вопросам зачисления детей в первые классы открыта «горячая линия» на региональном портале государственных и муниципальных услуг Ивановской области. Телефон «горячей линии» - 8 (800)-222-15-61.
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Комментарии (1)
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- misterсегодня, 12:38"начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года..." это как?
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