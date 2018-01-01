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Новости

сегодня, 11:42

Ивановские коллективы стали лауреатами международного фестиваля-конкурса «Адмиралтейская звезда»

Фото

15 января в Костроме завершился 73-й Международный фестиваль-конкурс детских, юношеский, молодёжных, взрослых творческих коллективов и исполнителей «Адмиралтейская звезда».

В этом году жюри международного фестиваля-конкурса было представлено Ириной Шведовой (российская певица, актриса театра и кино, музыкант, автор песен, эстрадный и театральный режиссёр), Сергеем Форостяным (заслуженный артист РФ, солист Петербург-Концерта, преподаватель мастер-классов в странах Европы и США, организатор и участник культурной программы Саммита Большой Восьмерки) и Натальей Чеховской (народная артистка России, артистка балета, депутат Государственной Думы второго созыва).

Ивановские коллективы достойно представили родной город на международном фестивале-конкурсе. Лауреатом I степени фестиваля-конкурса стал ивановский младший хор «Камертон». Вокальный ансамбль «Campanelli» стал Лауреатом II степени (руководитель и дирижер Татьяна Соколова, концертмейстер Любовь Щеклеина). Звание Дипломанта I степени международного фестиваля-конкурса получила Варвара Бабушкина (руководитель Оксана Макарова, концертмейстер Анастасия Короткова).

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

ключевые слова: фестиваль конкурс творчество
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