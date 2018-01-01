В Иванове иномарка сбила на «зебре» 70-летнюю бабушку

Пенсионерка получила ушибы тела

ДТП случилось 15 января около 17.15 на регулируемом перекрестке проспекта Строителей и улицы Демьяна Бедного. 38-летний водитель автомобиля «Киа Спектра» сбил на «зебре» 70-летнюю бабушку. Пенсионерка получила ушибы тела и после оказания медицинской помощи была оставлена на месте ДТП.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.

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