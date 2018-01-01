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Новости

сегодня, 11:31

В Иванове иномарка сбила на «зебре» 70-летнюю бабушку

Пенсионерка получила ушибы тела

ДТП случилось 15 января около 17.15 на регулируемом перекрестке проспекта Строителей и улицы Демьяна Бедного. 38-летний водитель автомобиля «Киа Спектра» сбил на «зебре» 70-летнюю бабушку. Пенсионерка получила ушибы тела и после оказания медицинской помощи была оставлена на месте ДТП.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.



ключевые слова: ДТП пешеход наезд
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 13:04
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							Уж тогда не на зебре, а на перекрестке управляемом светофорным объектом, сбить мог только при повороте наЛево, слепошарый								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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сегодня, 12:23

				

				В Иванове задержана банда автоворов 
									
								

					
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