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сегодня, 11:31
В Иванове иномарка сбила на «зебре» 70-летнюю бабушку
Пенсионерка получила ушибы тела
ДТП случилось 15 января около 17.15 на регулируемом перекрестке проспекта Строителей и улицы Демьяна Бедного. 38-летний водитель автомобиля «Киа Спектра» сбил на «зебре» 70-летнюю бабушку. Пенсионерка получила ушибы тела и после оказания медицинской помощи была оставлена на месте ДТП.
По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.
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Комментарии (1)
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- Медведьсегодня, 13:04Уж тогда не на зебре, а на перекрестке управляемом светофорным объектом, сбить мог только при повороте наЛево, слепошарый
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