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Новости

сегодня, 11:15

Ивановцы стали призерами Первенства ЦФО по тхэквондо

В копилке сборной региона – три золотые, две серебряные и одна бронзовая медали (фото)

В минувшие выходные в Рязани прошло Первенство Центрального федерального округа по тхэквондо (ВТФ) среди юниоров и юниорок до 17 лет. Соревнования собрали более 200 сильнейших спортсменов этой возрастной группы из 12 регионов.

Ивановскую сборную представляли 11 спортсменов. Наши тхэквондисты, в чьих рядах были победитель Первенства Европы Данилов Илья, призеры Первенства России Бабаева Арзу, Зарезина Анастасия и Черкасов Ярослав, выступили на турнире более чем достойно, завоевав в общей сложности 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль.

Выиграв по 4 боя первые места заняли Данилов Илья (до 59 кг), Черкасов Ярослав (до 55 кг) и Зарезина Анастасия (до 49 кг). Вторые места заняли Бабаева Арзу (до 49 кг) и Акконен Алексей (до 63 кг). Третье место в категории до 59 кг заняла Егорычева Ирина.

Спортсменов подготовили Маньшин Дмитрий, Анисенко Артем, Казарян Арзуман и Барышников Артем.

За отличное судейство был отмечен ивановский судья международной категории Фирстов Алексей.

По итогам турнира тренерский состав ивановской сборной проведет окончательное формирование команды для февральского выезда на первенство России в г. Новочебоксарск, где пройдёт отбор в сборную России для участия в первенстве мира среди юниоров, которое состоится в Тунисе в апреле 2018 года.



ключевые слова: спорт тхэквондо Первенство ЦФО
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							МОЛОДЦЫ!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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