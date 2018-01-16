В Фурманове подожгли известное в городе кафе «Белые росы»

Площадь пожара составила 50 квадратных метров (фото)

Сообщение о возгорании в доме 21 на улице Советской в Фурманове, где расположено известное в городе кафе «Белые росы», поступило на пульт дежурного МЧС сегодня в 02.19. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, происходило горение внутри здания. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Никто не пострадал. Как нам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ивановской области, предварительная причина возгорания – поджог.

Фото: ГУ МЧС

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