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Новости

сегодня, 10:33

В Фурманове подожгли известное в городе кафе «Белые росы»

Площадь пожара составила 50 квадратных метров (фото)

Сообщение о возгорании в доме 21 на улице Советской в Фурманове, где расположено известное в городе кафе «Белые росы», поступило на пульт дежурного МЧС сегодня в 02.19. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, происходило горение внутри здания. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Никто не пострадал. Как нам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ивановской области, предварительная причина возгорания – поджог.

Фото: ГУ МЧС



ключевые слова: пожар кафе МЧС
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • сегодня, 11:22
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							Привет, "лихие" 90-е в свежей редакции.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Svobodanam								
							
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  • сегодня, 12:05
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										+1
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							Так война же у Бизона идет, вот и прилетел коктейль. Менты, что не в курсе от куда ветер дует? Конечно в курсе 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Лежневский тракторный завод								
							
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  • сегодня, 18:16
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										+1
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							Откуда такое высокое мнение о легашах? в разное время у моих знакомых угнано в общей сложности 5 автомобилей остались они ни с чем ,а вот налоги платить продолжают ,на которые и существуют эти тупые легаши								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Androned								
							
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  • сегодня, 12:55
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							Мне только одному не понятно , как можно поджечь здание изнутри? ! В таком заведении по ночам пьянки , их же клиенты и подожгли!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Виктория Ким								
							
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  • 1 минуту назад
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							Трудно с пиететом относиться к нашим так называемым бизнесменам, но иногда их становится жалко: в маленьких городках и поселках они полностью под местной полудикой мафией. И представители этой мафии спокойненько ходят (ездят) среди бела дня по улицам, и все знают, что они бандиты, и ... ничего! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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сегодня, 10:33

				

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	 Площадь пожара составила 50 квадратных метров (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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