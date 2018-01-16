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сегодня, 10:33
В Фурманове подожгли известное в городе кафе «Белые росы»
Площадь пожара составила 50 квадратных метров (фото)
Сообщение о возгорании в доме 21 на улице Советской в Фурманове, где расположено известное в городе кафе «Белые росы», поступило на пульт дежурного МЧС сегодня в 02.19. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, происходило горение внутри здания. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Никто не пострадал. Как нам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ивановской области, предварительная причина возгорания – поджог.
Фото: ГУ МЧС
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Комментарии (5)
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- ЙЯdЪсегодня, 11:22Привет, "лихие" 90-е в свежей редакции.
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- Svobodanamсегодня, 12:05Так война же у Бизона идет, вот и прилетел коктейль. Менты, что не в курсе от куда ветер дует? Конечно в курсе
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- Лежневский тракторный заводсегодня, 18:16Откуда такое высокое мнение о легашах? в разное время у моих знакомых угнано в общей сложности 5 автомобилей остались они ни с чем ,а вот налоги платить продолжают ,на которые и существуют эти тупые легаши
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- Andronedсегодня, 12:55Мне только одному не понятно , как можно поджечь здание изнутри? ! В таком заведении по ночам пьянки , их же клиенты и подожгли!
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- Виктория Ким1 минуту назадТрудно с пиететом относиться к нашим так называемым бизнесменам, но иногда их становится жалко: в маленьких городках и поселках они полностью под местной полудикой мафией. И представители этой мафии спокойненько ходят (ездят) среди бела дня по улицам, и все знают, что они бандиты, и ... ничего!
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сегодня, 10:33В Фурманове подожгли известное в городе кафе «Белые росы»
Площадь пожара составила 50 квадратных метров (фото)
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