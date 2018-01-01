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сегодня, 10:20
Ивановская транспортная прокуратура добилась блокировки сайта для зацеперов
Ивановская транспортная прокуратура во время очередного мониторинга интернета выявила сайт, содержащий информацию, пропагандирующую деятельность несовершеннолетних зацеперов.
Так, на данном интернет-ресурсе были описаны правила и способы рискованного передвижения зацеперов снаружи пассажирских вагонов. Также авторы сайта рассказывали любителям зацепинга, как сделать так, чтобы их не обнаружили при подъездах к железнодорожным станциям.
В связи с этим прокуратура направила в суд иск о признании вышеуказанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд исковые требования транспортной прокуратуры удовлетворил в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу сайт будет заблокирован.
ключевые слова: зацепинг несовершеннолетние интернет сайт прокуратура
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