Двое жителей Приволжска украли крышку люка от колодца теплотрассы

Похищенное злоумышленники хотели сдать на металлолом

В Приволжске двое местных жителей 29 и 43 лет украли крышку люка от смотрового колодца теплотрассы. Похищенное они намеревались сдать в пункт приёма черного металла, однако «по горячим следам» были задержаны сотрудниками полиции. Ранее оба фигуранта были судимы, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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