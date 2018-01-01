Новости
сегодня, 10:01
Двое жителей Приволжска украли крышку люка от колодца теплотрассы
Похищенное злоумышленники хотели сдать на металлолом
В Приволжске двое местных жителей 29 и 43 лет украли крышку люка от смотрового колодца теплотрассы. Похищенное они намеревались сдать в пункт приёма черного металла, однако «по горячим следам» были задержаны сотрудниками полиции. Ранее оба фигуранта были судимы, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
- оцените новость:
-
(3)
- 629
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 15:37В Ивановской области создали особую икону для Владимира Путина
И сейчас ищут способ передать ее главе государства лично в руки (фото)
-
(5)
- 2083
сегодня, 12:38В исполнительных органах власти Ивановской области произошли кадровые изменения
Назначены руководители департаментов, служб и комитетов региона
-
(1)
- 5828
сегодня, 12:23В Иванове задержана банда автоворов
Злоумышленники похищали дорогостоящие иномарки (фото)
-
(4)
- 4689
сегодня, 10:33В Фурманове подожгли известное в городе кафе «Белые росы»
Площадь пожара составила 50 квадратных метров (фото)
-
(1)
- 4400