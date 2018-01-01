Станислав Воскресенский примет участие в Гайдаровском форуме

Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский примет участие в мероприятиях IX Гайдаровского форума на тему «Россия и мир: цели и ценности», который пройдет в Москве 16-18 января. Площадкой форума, ежегодно собирающего ведущих мировых ученых и политиков, экспертов, представителей финансовых кругов и бизнес-элиты, выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

«В форуме принимают участие крупные инвесторы, государственные деятели, от решений которых зависит развитие как в стране в целом, так и в отдельных регионах. Для нас форум - это возможность представить Ивановскую область, ее возможности, а также предметно обсудить потенциальные проекты развития области», - подчеркнул Станислав Воскресенский.

В рамках форума глава ивановского региона примет участие в открытом диалоге «Эффективность бюджетных расходов как зеркало эффективности государственного управления», а также в сессии, посвященной вопросам инвестиций в сферу общественного здоровья. Пленарная дискуссия форума пройдет 16 января: на ней выступит Премьер-министр России Дмитрий Медведев. Во второй день форума Станислав Воскресенский примет участие в экспертной дискуссии о перспективах развития налоговой системы России и в открытом диалоге «Современные вызовы государственного управления».

Гайдаровский форум ежегодно объединяет тех, кто своими передовыми достижениями оказывает влияние на социально-экономическое развитие регионов и государств. В российских СМИ за Гайдаровским форумом прочно закрепилась репутация «российского Давоса». Форум выступает важным источником информации о главных тенденциях социально-экономического и политического развития, состоянии бизнес-среды и инвестиционного климата России и мира.

Сессии форума сфокусированы на острых проблемах современности. Форум стал местом, где обсуждается и подвергается критическому осмыслению социально-экономическая политика России ближайшего года. Так, в 2018 году будет сделан акцент на следующих проблемах: эффективность бюджетных расходов, глобальные тренды здравоохранения, задачи и рецепты технологического прорыва, внедрение проектного управления в органах власти, высокотехнологичный бизнес в регионах России, модели партнерства бизнеса и власти в цифровую эпоху и других. Ожидается, что девятый Гайдаровский форум соберет более 15 тысяч участников.

По материалам пресс-службы правительства Ивановской области

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