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Новости

вчера, 21:29

Руководитель штаба Навального в Ивановской области подает в отставку

Он решил претендовать на пост главы администрации Вичугского района

Руководитель предвыборного штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Ивановской области Александр Румянцев заявил, что 1 февраля  покидает этот пост.
Причина - предполагаемое участие Александра Румянцева в конкурсе на должность главы администрации Вичугского района.

Должность мэра Вичугского района стала вакантна 10 января после отставки Владимира Мурашкина.

Впрочем, по информации Ivanovonews шансов возглавить район у Румянцева нет, несмотря на то, что ранее он возглавлял городскую Думу Вичуги, будучи членом партии "Единая Россия".


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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									Игорь Курзанов								
							
    • 
							
  • вчера, 22:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							А  вам ничего не жмет с такими заявлениями? Или редакция будет главу выбирать может???								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									pirate								
							
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  • вчера, 22:16
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    • 
										+1
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							Политические трупы оказывается еще и политическими простит.утками умеют подрабатывать. Велика Ивановская область а поруководить районом некому))) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Когмец37								
							
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  • вчера, 22:58
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    • 
										0
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							Удачи!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Гагаринец								
							
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  • вчера, 23:40
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										+1
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							Долой Путина.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ivan_5								
							
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  • сегодня, 00:11
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										+1
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							это просто шедевр, смеюся я очень громко)))))))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Александр Румянцев								
							
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  • сегодня, 00:51
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							Шутка удалась)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									oiuytr								
							
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  • 8 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							Ага, навальный поддерживается США, финансируется  ими уже в открытую, уголовное дело на нем - сам во власть не может пролезть, так своих ставленников на местах будет проталкивать. Давайте, давайте. Американцы давно нас под себя подмять пытаются								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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