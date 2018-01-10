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10.01.2018 17:35Глава Вичугского района ушел в отставку
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вчера, 21:29
Руководитель штаба Навального в Ивановской области подает в отставку
Он решил претендовать на пост главы администрации Вичугского района
Руководитель предвыборного штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Ивановской области Александр Румянцев заявил, что 1 февраля покидает этот пост.
Причина - предполагаемое участие Александра Румянцева в конкурсе на должность главы администрации Вичугского района.
Должность мэра Вичугского района стала вакантна 10 января после отставки Владимира Мурашкина.
Впрочем, по информации Ivanovonews шансов возглавить район у Румянцева нет, несмотря на то, что ранее он возглавлял городскую Думу Вичуги, будучи членом партии "Единая Россия".
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Комментарии (7)
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- Игорь Курзановвчера, 22:01А вам ничего не жмет с такими заявлениями? Или редакция будет главу выбирать может???
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- pirateвчера, 22:16Политические трупы оказывается еще и политическими простит.утками умеют подрабатывать. Велика Ивановская область а поруководить районом некому)))
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- Когмец37вчера, 22:58Удачи!
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- Гагаринецвчера, 23:40Долой Путина.
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- ivan_5сегодня, 00:11это просто шедевр, смеюся я очень громко)))))))))
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- Александр Румянцевсегодня, 00:51Шутка удалась)))
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- oiuytr8 минут назадАга, навальный поддерживается США, финансируется ими уже в открытую, уголовное дело на нем - сам во власть не может пролезть, так своих ставленников на местах будет проталкивать. Давайте, давайте. Американцы давно нас под себя подмять пытаются