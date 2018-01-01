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сегодня, 20:16

ПОСЛУШАЙТЕ! Инвестор и власти ждут - дольщики начинают действовать

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Дольщики еще одной компании освоили публичную форму выражения своего недовольства. Вчера пикетом в местном гайд-сквере встали пострадавшие покупатели квадратных метров «Гринвилль-парка». Там не просто высокая степень готовности объекта - дом вообще практически построен, нужно было лишь переделать кровлю и устранить другие замечания Стройнадзора. Однако у застройщика – «Ивспецгаранта», который подпитывался деньгами финансовой группы «Лайф», после отзыва у банка лицензии, средства иссякли. Компания и сама теперь на пути к банкротству.

А дом ветшает, не успев обрести жителей. Оборудование из пустующих помещений потихоньку растаскивается. Дольщики говорят о некоем потенциальном инвесторе, который вроде как готов их взять под крыло, но ждет определенных действий со стороны властей. Власти тоже чего-то ждут. По крайней мере, ни о каких заключенных соглашениях по достройке пока не говорилось…

Об этом – в комментарии Татьяны Прокопенко.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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