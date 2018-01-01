Новости
сегодня, 20:01
Начальник Департамента здравоохранения Ивановской области уходит в отставку
По информации ivanovonews, руководитель Департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин покидает эту должность.
На его место будет назначена бывший руководителя ФОМС Ивановской области Ирина Березина.
Фокин не доступен для комментариев. В пресс-службе правительства области пока информацию не комментируют.
Не исключено, что завтра, 16 января, будет объявлено также о том, кто из руководителей Департаментов и комитетов Ивановской области (не входящие в состав правительства области) поменяют приставку "исполняющий обязанности".
- оцените новость:
-
(1)
- 1302
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- 12365478949 минут назадЧТО ТАКОЕ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ?
Новость дня
сегодня, 15:19В Ивановской области машина провалилась под лед Волги
Водитель успел выбраться, автомобиль пришлось доставать при помощи водолазов (фото)
-
(0)
- 3730
сегодня, 13:39В Иванове автомобиль сбил пешеходов и врезался в часть храма
Трое пострадавших (фото, видео)
-
(4)
- 7308
сегодня, 12:46В Ивановской области из-за мертвой крысы были подняты все экстренные службы
Фото
-
(0)
- 4202
сегодня, 10:24«Чокнутый профессор» из Иванова стал победителем фестиваля креативных санок
Конкурс необычных средств скатывания с горы прошел в Шуе (фото)
-
(2)
- 3085