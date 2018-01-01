Начальник Департамента здравоохранения Ивановской области уходит в отставку

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По информации ivanovonews, руководитель Департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин покидает эту должность.На его место будет назначена бывший руководителя ФОМС Ивановской области Ирина Березина.Фокин не доступен для комментариев. В пресс-службе правительства области пока информацию не комментируют.Не исключено, что завтра, 16 января, будет объявлено также о том, кто из руководителей Департаментов и комитетов Ивановской области (не входящие в состав правительства области) поменяют приставку "исполняющий обязанности".