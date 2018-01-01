Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 20:01

Начальник Департамента здравоохранения Ивановской области уходит в отставку


По информации ivanovonews, руководитель Департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин покидает эту должность. 
На его место будет назначена бывший руководителя ФОМС Ивановской области Ирина Березина. 

Фокин не доступен для комментариев. В пресс-службе правительства области пока информацию не комментируют. 

Не исключено, что завтра, 16 января, будет объявлено также о том, кто из руководителей Департаментов и комитетов Ивановской области (не входящие в состав правительства области) поменяют приставку "исполняющий обязанности".

  • оцените новость:
  • (1)
  • 1302
  • 1







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									123654789								
							
    • 
							
  • 49 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ЧТО ТАКОЕ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области машина провалилась под лед Волги
				
сегодня, 15:19

				

				В Ивановской области машина провалилась под лед Волги 
									
								

					
	 Водитель успел выбраться, автомобиль пришлось доставать при помощи водолазов (фото)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3730						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове автомобиль сбил пешеходов и врезался в часть храма
				
сегодня, 13:39

				

				В Иванове автомобиль сбил пешеходов и врезался в часть храма 
									
								

					
	 Трое пострадавших (фото, видео)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(4)
													
    
						
    • 
						
  • 
							7308						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		«Чокнутый профессор» из Иванова стал победителем фестиваля креативных санок
				
сегодня, 10:24

				

				«Чокнутый профессор» из Иванова стал победителем фестиваля креативных санок 
									
								

					
	 Конкурс необычных средств скатывания с горы прошел в Шуе (фото)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3085						
    •