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сегодня, 18:37
На шуйском стадионе «Труд» откроют каток
График работы и стоимость
Завершается работа по подготовке катка на территории стадиона «Труд». В пятницу, 19 января, с 15:00 каток начнет свою работу.
Расписание работы катка на стадионе «Труд»:
понедельник, четверг — выходные дни;
вторник, среда, пятница — с 15:00 до 21:00;
суббота и воскресенье — с 13:00 до 21:00.
Входной билет — 100 рублей, прокат коньков — 80 рублей.
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