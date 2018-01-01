На шуйском стадионе «Труд» откроют каток

График работы и стоимость



Завершается работа по подготовке катка на территории стадиона «Труд». В пятницу, 19 января, с 15:00 каток начнет свою работу.

Расписание работы катка на стадионе «Труд»:

понедельник, четверг — выходные дни;

вторник, среда, пятница — с 15:00 до 21:00;

суббота и воскресенье — с 13:00 до 21:00.

Входной билет — 100 рублей, прокат коньков — 80 рублей.

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