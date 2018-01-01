Новости
сегодня, 17:20
В Иванове пропала 14-летняя девочка
Фото, приметы
В областном центре полиция разыскивает пропавшую 14-летнюю Лелю Семенову.
ПРИМЕТЫ: выглядит старше своих лет, рост примерно 160 см, среднего телосложения, волосы темные, длинные, глаза карие.
БЫЛА ОДЕТА: шапка бордового цвета, пуховик удлиненный красного цвета, черные лосины, черные сапоги средней длины.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемой, сообщить по телефону: 8 (4932) 35-47-04, 30-41-67, 32-72-41 или 02.
- оцените новость:
-
(1)
- 2363
- 3
Комментарии (3)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 15:19В Ивановской области машина провалилась под лед Волги
Водитель успел выбраться, автомобиль пришлось доставать при помощи водолазов (фото)
-
(0)
- 3729
сегодня, 13:39В Иванове автомобиль сбил пешеходов и врезался в часть храма
Трое пострадавших (фото, видео)
-
(4)
- 7307
сегодня, 12:46В Ивановской области из-за мертвой крысы были подняты все экстренные службы
Фото
-
(0)
- 4202
сегодня, 10:24«Чокнутый профессор» из Иванова стал победителем фестиваля креативных санок
Конкурс необычных средств скатывания с горы прошел в Шуе (фото)
-
(2)
- 3085
Где подробности?)