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Новости

сегодня, 17:20

В Иванове пропала 14-летняя девочка

Фото, приметы

В областном центре полиция разыскивает пропавшую 14-летнюю Лелю Семенову.

ПРИМЕТЫ: выглядит старше своих лет, рост примерно 160 см, среднего телосложения, волосы темные, длинные, глаза карие.

БЫЛА ОДЕТА: шапка бордового цвета, пуховик удлиненный красного цвета, черные лосины, черные сапоги средней длины.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемой, сообщить по телефону: 8 (4932) 35-47-04, 30-41-67, 32-72-41 или 02.



ключевые слова: подросток поиск розыск
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Тутошний Я								
							
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							Сколько её уже ищет Ваша полиция,день,неделю,месяц,год?)
    
Где подробности?)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							У меня только одна версия, сколько жизнь человека стоит?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 20:03
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							Если все затихло с Вичугской малолеткой, вот и новый виток. Хорошо если не как та история закончиться. Все опять на тормозах, и конечно техно крат Ивановской области не причем. "Революционно " решает вопросы).								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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