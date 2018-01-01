В Иванове пропала 14-летняя девочка

Фото, приметы

В областном центре полиция разыскивает пропавшую 14-летнюю Лелю Семенову.

ПРИМЕТЫ: выглядит старше своих лет, рост примерно 160 см, среднего телосложения, волосы темные, длинные, глаза карие.

БЫЛА ОДЕТА: шапка бордового цвета, пуховик удлиненный красного цвета, черные лосины, черные сапоги средней длины.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемой, сообщить по телефону: 8 (4932) 35-47-04, 30-41-67, 32-72-41 или 02.

поделиться ссылкой:

