Продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы Ивановского района Сергея Жубаркина

После новогодних праздников в Ленинском районном суде Иванова продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы Ивановского района Сергея Жубаркина и группы лиц.

Напомним, экс-главу района обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и покушении на мошенничество. А именно – в незаконном выделении земельных участков на территории района. По версии следствия, с 2011 по 2013 год глава администрации Ивановского района Сергей Жубаркин совместно со своим заместителем Мариной Второвой фиктивно, без проведения аукциона, выдавали муниципальную землю инвалидам, которые и не собирались ею пользоваться. Впоследствии участки уходили третьим лицам. В числе подсудимых также предприниматель, который, по версии следствия, помогал с оформлением преступных сделок.

Между тем обвиняемые продолжают настаивать на законности своих действий. Подробности смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «Барс».

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