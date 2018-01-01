Новые парашютные системы «Полета» проходят госиспытания для Минобороны РФ

Их серийное производство планируется начать в Иванове уже в этом году

Сегодня, 15 января, временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский посетил Ивановский парашютный завод «Полет» и оценил новые разработки предприятия для нужд Минобороны России.

В экспериментальном цехе завода глава региона осмотрел новые парашютные системы, укомплектованные специальным снаряжением – кислородным оборудованием, защитными шлемами и очками ночного видения. Как рассказал главный конструктор завода Алексей Козин, сейчас эти системы проходят государственные испытания для Минобороны России. «В течение этого года мы планируем завершить испытания и поставить системы на серийное производство», - рассказал главный конструктор.

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