Новости
Новые парашютные системы «Полета» проходят госиспытания для Минобороны РФ
Их серийное производство планируется начать в Иванове уже в этом году
Сегодня, 15 января, временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский посетил Ивановский парашютный завод «Полет» и оценил новые разработки предприятия для нужд Минобороны России.
В экспериментальном цехе завода глава региона осмотрел новые парашютные системы, укомплектованные специальным снаряжением – кислородным оборудованием, защитными шлемами и очками ночного видения. Как рассказал главный конструктор завода Алексей Козин, сейчас эти системы проходят государственные испытания для Минобороны России. «В течение этого года мы планируем завершить испытания и поставить системы на серийное производство», - рассказал главный конструктор.
- оцените новость:
-
(0)
- 489
- 1
Комментарии (1)
-
- Fantomasсегодня, 17:58"московского" парашютиста нужно привлечь к испытаниям
Новость дня
-
(0)
- 3730
-
(4)
- 7308
-
(0)
- 4202
-
(2)
- 3085