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Новости

сегодня, 16:54

Началась работа Агентства по привлечению инвестиций в Ивановскую область

Новая структура региона прошла регистрацию в Минюсте России

Автономная некоммерческая организация «Агентство по привлечению инвестиций в Ивановскую область» прошла регистрацию в Минюсте России. Новая структура учреждена правительством Ивановской области в целях улучшения инвестиционного климата в регионе. К работе в статусе директора организации с 10 января 2018 года приступил Иван Петров. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, поручение по созданию в регионе агентства по привлечению инвестиций озвучил временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.

Среди главных направлений деятельности агентства – формирование положительного инвестиционного имиджа Ивановской области и продвижение региона на внешнем и внутреннем экономических рынках, осуществление мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата в регионе, привлечение инвестиций, устранение административных барьеров. Функции организации – разработка и реализация мер стимулирования инвестактивности, развитие международных и межрегиональных внешнеэкономических связей, обеспечение взаимодействия органов госвласти и субъектов предпринимательской деятельности на территории Ивановской области, развитие системы государственно-частного партнерства.

В сферу полномочий Агентства по привлечению инвестиций в Ивановскую область входит организация бизнес-миссий, конгрессных и выставочно-ярмарочных мероприятий и форумов. Организация будет оказывать информационную и правовую поддержку субъектам инвестиционной деятельности и заниматься сопровождением инвестиционных и других крупных программных проектов, обеспечивать взаимодействие с инвестиционными и венчурными фондами, банками, специализированными финансовыми организациями, российскими и международными институтами развития. Также в числе задач - обеспечение режима «одного окна» для инвесторов при взаимодействии с исполнительными органами государственной власти региона, формирование и ведение реестра инвестиционных площадок Ивановской области и оказание содействия инвесторам в их подборе. Кроме того - содействие в разработке и реализации проектов по развитию социально-экономического потенциала муниципальных образований, обучение и консультирование специалистов органов власти и МСУ, организация обмена опытом и внедрения лучших управленческих практик.



ключевые слова: инвестиции агентство
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • сегодня, 17:01
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							Ну щас попрут, инвестиции то. Только разгребай.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • сегодня, 17:24
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										+1
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							Правильно ли я понял, что деятельность конторки финансируется нами с вами? А, если вдруг, она получит (ха-ха) прибыль, то прибыль останется у нее?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									крыжополь								
							
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  • сегодня, 17:35
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							Междупланетный шахматный конгресс скоро состоится? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									некто								
							
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  • сегодня, 18:12
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							так  паша  коньков  уже  приглашал  одного  инвестора  из  племени  тумбв  - юмба ,теперь  валом  его   соплеменники   ринутся  
    
только  держись за  карман ))) шире
    
  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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