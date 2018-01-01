Началась работа Агентства по привлечению инвестиций в Ивановскую область

Новая структура региона прошла регистрацию в Минюсте России

Автономная некоммерческая организация «Агентство по привлечению инвестиций в Ивановскую область» прошла регистрацию в Минюсте России. Новая структура учреждена правительством Ивановской области в целях улучшения инвестиционного климата в регионе. К работе в статусе директора организации с 10 января 2018 года приступил Иван Петров. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, поручение по созданию в регионе агентства по привлечению инвестиций озвучил временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.

Среди главных направлений деятельности агентства – формирование положительного инвестиционного имиджа Ивановской области и продвижение региона на внешнем и внутреннем экономических рынках, осуществление мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата в регионе, привлечение инвестиций, устранение административных барьеров. Функции организации – разработка и реализация мер стимулирования инвестактивности, развитие международных и межрегиональных внешнеэкономических связей, обеспечение взаимодействия органов госвласти и субъектов предпринимательской деятельности на территории Ивановской области, развитие системы государственно-частного партнерства.

В сферу полномочий Агентства по привлечению инвестиций в Ивановскую область входит организация бизнес-миссий, конгрессных и выставочно-ярмарочных мероприятий и форумов. Организация будет оказывать информационную и правовую поддержку субъектам инвестиционной деятельности и заниматься сопровождением инвестиционных и других крупных программных проектов, обеспечивать взаимодействие с инвестиционными и венчурными фондами, банками, специализированными финансовыми организациями, российскими и международными институтами развития. Также в числе задач - обеспечение режима «одного окна» для инвесторов при взаимодействии с исполнительными органами государственной власти региона, формирование и ведение реестра инвестиционных площадок Ивановской области и оказание содействия инвесторам в их подборе. Кроме того - содействие в разработке и реализации проектов по развитию социально-экономического потенциала муниципальных образований, обучение и консультирование специалистов органов власти и МСУ, организация обмена опытом и внедрения лучших управленческих практик.

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