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Новости

сегодня, 16:45

В Иванове на 5 тысяч рублей оштрафован водитель маршрутки, протаранивший дорожный знак

Видео

В середине декабря 2017 года на нашем сайте была размещена видеозапись с камеры видеонаблюдения. В Иванове на перекрестке улиц Марии Рябининой и 10-го Августа 49-летний мужчина за рулем пассажирского микроавтобуса при повороте не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в дорожный знак, сбив его и едва не задев пешеходов.

«За нарушение требования п.1.5 ПДД РФ (ч.1 ст.12.33 КоАП РФ) водителю пассажирского микроавтобуса назначено административное наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей», - сообщили сегодня в пресс-службе УГИБДД по Ивановской области.



ключевые слова: маршрутка дорожный знак ДТП штраф
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • сегодня, 17:27
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							В ст. 12.33 КОАП РФ нет части первой...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexandr								
							
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  • сегодня, 17:40
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							Статья 12.33. Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений
    

    
Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия, -
    
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ)
    
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - трехсот тысяч рублей.
    
(в ред. Федеральных законов от 24.07.2007 N 210-ФЗ, от 23.07.2013 N 196-ФЗ)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexandr								
							
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  • сегодня, 17:50
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							Alexander Umnikov
    
Вы полностью правы.
    
В этой стаье КоАП РФ, и я процитировал её выше, нет частей, но барсяне законы не читают, а жаль.
    
Не новости, а не пойми что.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области машина провалилась под лед Волги
				
сегодня, 15:19

				

				В Ивановской области машина провалилась под лед Волги 
									
								

					
	 Водитель успел выбраться, автомобиль пришлось доставать при помощи водолазов (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове автомобиль сбил пешеходов и врезался в часть храма
				
сегодня, 13:39

				

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