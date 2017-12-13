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13.12.2017 16:17В Иванове на перекрестке маршрутку занесло прямо на пешеходов
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сегодня, 16:45
В Иванове на 5 тысяч рублей оштрафован водитель маршрутки, протаранивший дорожный знак
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В середине декабря 2017 года на нашем сайте была размещена видеозапись с камеры видеонаблюдения. В Иванове на перекрестке улиц Марии Рябининой и 10-го Августа 49-летний мужчина за рулем пассажирского микроавтобуса при повороте не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в дорожный знак, сбив его и едва не задев пешеходов.
«За нарушение требования п.1.5 ПДД РФ (ч.1 ст.12.33 КоАП РФ) водителю пассажирского микроавтобуса назначено административное наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей», - сообщили сегодня в пресс-службе УГИБДД по Ивановской области.
ключевые слова: маршрутка дорожный знак ДТП штраф
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Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия, -
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - трехсот тысяч рублей.
(в ред. Федеральных законов от 24.07.2007 N 210-ФЗ, от 23.07.2013 N 196-ФЗ)
Вы полностью правы.
В этой стаье КоАП РФ, и я процитировал её выше, нет частей, но барсяне законы не читают, а жаль.
Не новости, а не пойми что.