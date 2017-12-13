В Иванове на 5 тысяч рублей оштрафован водитель маршрутки, протаранивший дорожный знак

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В середине декабря 2017 года на нашем сайте была размещена видеозапись с камеры видеонаблюдения. В Иванове на перекрестке улиц Марии Рябининой и 10-го Августа 49-летний мужчина за рулем пассажирского микроавтобуса при повороте не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в дорожный знак, сбив его и едва не задев пешеходов.

«За нарушение требования п.1.5 ПДД РФ (ч.1 ст.12.33 КоАП РФ) водителю пассажирского микроавтобуса назначено административное наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей», - сообщили сегодня в пресс-службе УГИБДД по Ивановской области.

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