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Новости

сегодня, 15:55

Ивановка попросила у прохожего закурить, затем избила его и ограбила

Суд приговорил ее к 3 годам 7 месяцам лишения свободы

Преступление было совершено днем 4 ноября 2017 года на улице Собинова областного центра. Подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидела проходящего мимо незнакомого мужчину и попросила у него сигарету. Получив отказ, злоумышленница набросилась на прохожего, сбила с ног и стала наносить удары ногами по лицу. Затем схватила его руками за горло и начала душить. После чего ограбила свою жертву, похитив пачку сигарет, мобильный телефон и цепочку с серебряным крестиком.

А несколькими месяцами ранее эта же гражданка попалась на краже грузинского коньяка. Тогда ее задержали сотрудники магазина.

В итоге суд приговорил женщину к 3 годам 7 месяцам колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.



ключевые слова: грабеж разбой суд приговор
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Комментарии (8)

	


	

	

		
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							Не мужик.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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