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Ивановка попросила у прохожего закурить, затем избила его и ограбила
Суд приговорил ее к 3 годам 7 месяцам лишения свободы
Преступление было совершено днем 4 ноября 2017 года на улице Собинова областного центра. Подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидела проходящего мимо незнакомого мужчину и попросила у него сигарету. Получив отказ, злоумышленница набросилась на прохожего, сбила с ног и стала наносить удары ногами по лицу. Затем схватила его руками за горло и начала душить. После чего ограбила свою жертву, похитив пачку сигарет, мобильный телефон и цепочку с серебряным крестиком.
А несколькими месяцами ранее эта же гражданка попалась на краже грузинского коньяка. Тогда ее задержали сотрудники магазина.
В итоге суд приговорил женщину к 3 годам 7 месяцам колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.
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Комментарии (8)
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- Энгельссегодня, 16:22Идешь на Сортировку - на забудь про монтировку!
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- 123654789сегодня, 16:59ЭХ СОРТИРОВКА.
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- макссссегодня, 17:00вот тварь
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- Тутошний Ясегодня, 17:31Лучше бы изнасиловала его)))))
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- Baxтaнг Камикадзесегодня, 17:42Она ведь могла и в богородском появиться. :(
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- dimakurilov@rambler.ruсегодня, 17:56Не мужик.
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- IvZсегодня, 18:25Повезло мужику - могла и обесчестить...
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сегодня, 20:18Есть женщины в русских селеньях (Н.А.Некрасов), (violetlord)
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