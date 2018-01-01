В Иванове будут судить мужчину за ложное сообщение о захвате террористами автобуса

И готовящемся взрыве на автовокзале

В сентябре 2017 года 63-летний уроженец г. Иваново, находясь в состоянии алкогольного опьянения в маршрутном автобусе № 14, позвонил в полицию. Мужчина сообщил, что террористы захватили на автовокзале автобус и готовят взрыв.

Прибывшие по сообщению сотрудники правоохранительных органов приостановили работу автовокзала и эвакуировали пассажиров и сотрудников. В ходе проведенной проверки сообщение о готовящемся взрыве не подтвердилось.

Личность подозреваемого установили в тот же день. Обвиняемый свою вину признал, пояснив, что сообщил сотрудникам полиции о терроризме, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения и был зол на пассажиров маршрутного автобуса, с которыми у него произошел конфликт перед выходом из транспортного средства.

На днях прокуратура Фрунзенского района направила уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в суд. Санкция ч. 1 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.

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