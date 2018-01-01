В Ивановской области машина провалилась под лед Волги

Водитель успел выбраться, автомобиль пришлось доставать при помощи водолазов (фото)

Инцидент произошел 11 января. Около половины 10 утра диспетчеру пожарной части №46 поступило сообщение, что в районе пучежского городского пляжа на реке Волга провалился под лед легковой автомобиль «Ауди А6». К месту происшествия была направлена поисково-спасательная группа, которая на месте выяснила, что в утонувшем транспортном средстве никого нет, а машина находится глубоко, и без помощи водолазов достать ее со дна реки невозможно.

«На следующий день нам на помощь прибыла маневренно-поисковая группа №1 во главе с Виктором Барановым, - рассказывает Начальник ПСГ ПЧ-46 г. Пучеж Дмитрий Иванов. - На берегу их уже ждал владелец утонувшего автомобиля. Он же и пояснил, что ночью выехал на лед и, проехав около 40 метров, автомобиль стал проваливаться, а сам он успел вовремя выбраться. Также мужчина показал примерное место, где машина скрылась под лед».

С помощью добровольцев выпилили лед, размером 2х2 м, чтобы водолаз мог спуститься на дно реки. Было установлено, что в данном месте глубина составляет 10 метров, а также имеется небольшое течение.

Водолаз Федор Крюков спустился под воду и через 10 минут сообщил, что утонувший автомобиль лежит на дне вверх колесами. Было принято решение совершить еще одно погружение водолаза и привязать за заднее колесо веревку, чтобы подтащить автомобиль ближе к берегу на меньшую глубину. Для этого во льду выпилили полосу длиной около 30 метров, чтобы можно было провести веревку, к которой привязан автомобиль. Подтащив машину с помощью служебного УАЗика и добровольцев на расстояние 10 метров от берега и глубину примерно 2,5 м, во льду пропилили еще одну полынью для того, чтобы можно было вытащить машину из воды. Затем, потянув за трос, поставили автомобиль на колеса. Далее зацепили веревку за трактор и, выпилив лед до берега, извлекли транспортное средство из воды.

Вся операция по подъему заняла 4 часа. В ней участвовали спасатели поисково-спасательной группы ПЧ№46 3 человека, 3 водолаза МПГ№1, а также 10 добровольцев.

Источник: spas37.ru

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