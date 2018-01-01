В Иванове почти месяц не могут найти пропавшего мужчину

Из особых примет – нет одной фаланги пальца (фото)

В Иванове продолжаются поиски 50-летнего Воробьева Владимира Викторовича. 23 декабря 2017 года он ушел из дома в местечке Пустошь-Бор и с тех пор его местонахождение неизвестно.

ПРИМЕТЫ: рост 186 см, нормального телосложения, русые волосы, голубые глаза.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: нет одной фаланги пальца на левой руке.

БЫЛ ОДЕТ: черная шапка, черная куртка, синие джинсы, черные кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел пропавшего или знает его местонахождение, сообщать информацию по телефонам: 8 800 700 54 52 или 02, 102, 112 (2).

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