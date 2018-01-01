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В Иванове автомобиль сбил пешеходов и врезался в часть храма
Трое пострадавших (фото, видео)
Автоавария произошла сегодня утром на Шереметевском проспекте у храма Казанской иконы Божией Матери. Столкнулись два автомобиля – Hyundai и Volkswagen. В результате немецкая иномарка вылетела на тротуар, сбила пешеходов и врезалась в плиту-указатель храма рядом с церковной лавкой.
По предварительной информации, пострадали три человека: два пешехода и пассажирка Hyundai.
В пресс-службе УГИБДД по Ивановской области рассказали подробности аварии:
«40-летний мужчина, управляя автомобилем Хендэ Элантра, осуществляя поворот налево, не предоставил преимущество двигающемуся во встречном направлении автомобилю Фольксваген Поло под управлением 28-летнего водителя. От удара Фольксваген выехал на тротуар, где совершил наезд на проходивших мимо мужчин. В результате ДТП пострадали пешеходы и 35-летняя женщина, пассажирка автомобиля Хендэ Элантра. Всем троим помощь была оказана на месте, в лечебное учреждение никто госпитализирован не был».
Видео: Александр Чуркин
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Но сейчас на видео,разметки там нет,и знака который запрещает поворот налево тоже,так что в данный момент он там не запрещён!