В Иванове автомобиль сбил пешеходов и врезался в часть храма

Трое пострадавших (фото, видео)

Автоавария произошла сегодня утром на Шереметевском проспекте у храма Казанской иконы Божией Матери. Столкнулись два автомобиля – Hyundai и Volkswagen. В результате немецкая иномарка вылетела на тротуар, сбила пешеходов и врезалась в плиту-указатель храма рядом с церковной лавкой.

По предварительной информации, пострадали три человека: два пешехода и пассажирка Hyundai.



В пресс-службе УГИБДД по Ивановской области рассказали подробности аварии:

«40-летний мужчина, управляя автомобилем Хендэ Элантра, осуществляя поворот налево, не предоставил преимущество двигающемуся во встречном направлении автомобилю Фольксваген Поло под управлением 28-летнего водителя. От удара Фольксваген выехал на тротуар, где совершил наезд на проходивших мимо мужчин. В результате ДТП пострадали пешеходы и 35-летняя женщина, пассажирка автомобиля Хендэ Элантра. Всем троим помощь была оказана на месте, в лечебное учреждение никто госпитализирован не был».



Видео: Александр Чуркин

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