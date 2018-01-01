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Новости

сегодня, 13:39

В Иванове автомобиль сбил пешеходов и врезался в часть храма

Трое пострадавших (фото, видео)

Автоавария произошла сегодня утром на Шереметевском проспекте у храма Казанской иконы Божией Матери. Столкнулись два автомобиля – Hyundai и Volkswagen. В результате немецкая иномарка вылетела на тротуар, сбила пешеходов и врезалась в плиту-указатель храма рядом с церковной лавкой.

По предварительной информации, пострадали три человека: два пешехода и пассажирка Hyundai.

В пресс-службе УГИБДД по Ивановской области рассказали подробности аварии:

«40-летний мужчина, управляя автомобилем Хендэ Элантра, осуществляя поворот налево, не предоставил преимущество двигающемуся во встречном направлении автомобилю Фольксваген Поло под управлением 28-летнего водителя. От удара Фольксваген выехал на тротуар, где совершил наезд на проходивших мимо мужчин. В результате ДТП пострадали пешеходы и 35-летняя женщина, пассажирка автомобиля Хендэ Элантра. Всем троим помощь была оказана на месте, в лечебное учреждение никто госпитализирован не был».

Видео: Александр Чуркин



ключевые слова: ДТП автомобили пешеходы
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Комментарии (13)

	


	

	

		
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									ivnff37								
							
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  • сегодня, 13:43
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										-1
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							Всё ясно: испивши кагору, спешил помолиться!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Nikola								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:54
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    • 
										+1
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							Очередной тонированный в хлам ублюдок.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Олег Олегович								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Герой Клавиатурный, от чего такая злоба к тонировке? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Nikola								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Героем себя не считаю, просто констатирую факты) За поспешный комментарий извинился. А к тонировке злобы никакой нет, только непонимание очевидного - зачем тонировать ЛОБОВОЕ стекло? У меня тоже задние стекла тонированы, но это никак не мешает обзору, в том числе и ночью. Если бы чел ехал с меньшей скоростью и с нормальной лобовухой - возможно было бы избежать аварии, ну или хотя бы выйти с меньшим ущербом. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Сергей Шеронов								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В данном случае  виноват водитель "Хендэ Элантра", а не "тонированный в хлам ублюдок". 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Nikola								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Виноват, комментарий от ГИБДД выложили после написания моего комментария. Виновник действительно водитель Элантры. Но есть одно "но". Человек на белой машине ехал снизу от Соковского моста, то есть "в горку", скорость, судя по всему, была приличной. Вопрос: зачем так пороть? Если ездишь по городу на машине - должен знать, что наши водители непредсказуемы, куда они поедут в следующий момент - неизвестно порой даже им самим. Вывод: если бы скорость была до 60 км/ч - аварии можно было бы избежать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Иван Субботин								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вряд ли человек будет разгоняться под камерой, т.ч. скорость была не высокой 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									GraveDiggerG								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							камера там только на встречный поток работает								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									agares11								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							пересмотрел несколько раз маневр Хендэ Элантра,его ведь пропускали машины двигающие и имеющие преимущество,а Фольксваген явно шел с превышением скорости и не смог среагировать,при меньшей скорости,он спокойно бы затормозил,в добавок он не мог видеть маневр первого.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Витек37								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Судя по фото виноват водитель  Хендэ Элантра,в первую очередь только из за того что на данном участке поворот на лево запрещен,разрешен он только на светофоре или чуть повыше на пересечении улицы Крутицкой.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Тутошний Я								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ни чё там не запрещено,Витёк37 ты наркоман?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Сергей Волков								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							это не тот поворот. он следующий								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Тутошний Я								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							А понял,извиняюсь)))
    
Но сейчас на видео,разметки там нет,и знака который запрещает поворот налево тоже,так что в данный момент он там не запрещён!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области машина провалилась под лед Волги
				
сегодня, 15:19

				

				В Ивановской области машина провалилась под лед Волги 
									
								

					
	 Водитель успел выбраться, автомобиль пришлось доставать при помощи водолазов (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове автомобиль сбил пешеходов и врезался в часть храма
				
сегодня, 13:39

				

				В Иванове автомобиль сбил пешеходов и врезался в часть храма 
									
								

					
	 Трое пострадавших (фото, видео)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		«Чокнутый профессор» из Иванова стал победителем фестиваля креативных санок
				
сегодня, 10:24

				

				«Чокнутый профессор» из Иванова стал победителем фестиваля креативных санок 
									
								

					
	 Конкурс необычных средств скатывания с горы прошел в Шуе (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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