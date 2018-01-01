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сегодня, 12:46
В Ивановской области из-за мертвой крысы были подняты все экстренные службы
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Инцидент произошел сегодня около 9 часов утра в Кинешме. На проходной завода «ДХЗ-производство» была обнаружена подозрительная коробка. На место происшествия выехали все экстренные службы. Специалисты обследовали подозрительную находку. Выяснилось, что обнаруженный предмет не опасен. По информации Кинешемец.RU, внутри коробки лежала мертвая крыса.Фото: Кинешемец.RU
ключевые слова: экстренные службы
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- макссссегодня, 17:06у нас в стране лучше перебздеть, как завещал вова
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