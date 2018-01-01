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Новости

сегодня, 12:36

Стартовал прием заявок на участие в областном конкурсе «Педагог года - 2018»

В Ивановской области стартовал прием заявок педагогических работников на участие в областном конкурсе профессионального мастерства «Педагог года - 2018». В этом году девиз конкурса - «Учить и учиться».

Конкурс проводится по 6 направлениям: «Педагог общего образования», «Педагог-психолог», «Педагог дошкольного образования», «Педагог дополнительного образования», «Молодой педагог», «Педагог профессионального образования».

В ходе всех конкурсных мероприятий участники должны продемонстрировать знание основных стратегических документов в сфере образования и воспитания, владение современными методиками и технологиями обучения и воспитания.

Победители областного этапа конкурса «Педагог года» направляются для участия во всероссийских профессиональных конкурсах, и заносятся в реестр талантливых педагогов области.

Прием материалов на конкурс осуществляется до 10 февраля 2018 года в Институте развития образования Ивановской области по адресу: г. Иваново, ул. Б. Воробьёвская, д. 80.



ключевые слова: педагог года конкурс
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