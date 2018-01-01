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Новости

сегодня, 12:28

В Кохме хозяин квартиры убил своего гостя

Подозреваемый задержан и уже дал признательные показания

14 января в квартире одного из домов на улице Владимирской в Кохме было обнаружено тело 41-летнего местного жителя с множественными колото-резанными ранами. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

По данным следствия, 14 января потерпевший находился в гостях у своего знакомого. При распитии спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, во время которого хозяин квартиры нанес гостю множественные удары ножом в область головы и тела. От полученных ранений гость скончался на месте преступления.

Подозреваемый в совершении преступления - 48-летний житель Кохмы, не имеющий постоянного источника дохода, ранее судимый за преступления в сфере экономической деятельности - задержан. От него получены признательные показания.

По уголовному делу назначен ряд экспертиз, проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.



ключевые слова: убийство следствие
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