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Мотоцикл, скутер и мопед сгорели в гараже в Ивановской области
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Пожар произошел в минувшее воскресенье, 14 января, в начале восьмого утра в местечке Шатрово в Фурмановском районе. Загорелся гараж. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. В результате огонь повредил мотоцикл «ИЖ-Планета-3», скутер и мопед. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, во время пожара никто не пострадал.Фото: ГУ МЧС
ключевые слова: пожар гараж мототранспорт МЧС
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