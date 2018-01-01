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Новости

сегодня, 11:27

В Кинешме для поклонения верующим выставлена икона Божией Матери «Всецарица»

Сбор средств для расчетов за ее написание продолжается (фото)

В субботу, 13 января, накануне Обрезания Господня в Троицко-Успенском кафедральном соборе Кинешмы было совершено всенощное бдение. Перед полиелеем для поклонения верующим была выставлена икона Божией Матери «Всецарица». Образ написан по благословению епископа Кинешемского и Палехского Илариона и является копией иконы, находящейся на Святой горе Афон.

Икона будет находиться в соборе постоянно. Храм открыт с 07.00 до 19.00 ежедневно, без перерывов и выходных дней. По пятницам по окончании Божественной литургии перед иконой будут служиться молебны.

В Кинешемской епархии напоминают, что продолжается сбор средств для расчетов за написание иконы. Пожертвования можно сделать в самом храме и в канцелярии собора. Справки по тел.: 8-49331-5-68-43.

Фото: Кинешемская епархия



ключевые слова: религия РПЦ икона
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									ivnff37								
							
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  • сегодня, 12:27
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										-1
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							Так вот она какая мать царя нашего! надо придти позырить и лизнуть!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • сегодня, 13:31
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							Ладно, фиг с ним с обрезанием. Ножичком взмахнули - часть писюна и отрезали.
    
Вопрос с датами.
    
Если время исчисления считается от рождества, то почему оно сдвинуто на неделю?
    
Ну и вопрос с ценой: почему не озвучена цена? Сдается мне, что собирают не только художнику.
    
И вопрос с иностранными агентами: если пожертвование сделает иностранное юридическое лицо, признают ли РПЦ иностранным агентом?
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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