В Кинешме для поклонения верующим выставлена икона Божией Матери «Всецарица»

Сбор средств для расчетов за ее написание продолжается (фото)

В субботу, 13 января, накануне Обрезания Господня в Троицко-Успенском кафедральном соборе Кинешмы было совершено всенощное бдение. Перед полиелеем для поклонения верующим была выставлена икона Божией Матери «Всецарица». Образ написан по благословению епископа Кинешемского и Палехского Илариона и является копией иконы, находящейся на Святой горе Афон.

Икона будет находиться в соборе постоянно. Храм открыт с 07.00 до 19.00 ежедневно, без перерывов и выходных дней. По пятницам по окончании Божественной литургии перед иконой будут служиться молебны.

В Кинешемской епархии напоминают, что продолжается сбор средств для расчетов за написание иконы. Пожертвования можно сделать в самом храме и в канцелярии собора. Справки по тел.: 8-49331-5-68-43.

Фото: Кинешемская епархия

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