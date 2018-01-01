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В Кинешме для поклонения верующим выставлена икона Божией Матери «Всецарица»
Сбор средств для расчетов за ее написание продолжается (фото)
В субботу, 13 января, накануне Обрезания Господня в Троицко-Успенском кафедральном соборе Кинешмы было совершено всенощное бдение. Перед полиелеем для поклонения верующим была выставлена икона Божией Матери «Всецарица». Образ написан по благословению епископа Кинешемского и Палехского Илариона и является копией иконы, находящейся на Святой горе Афон.
Икона будет находиться в соборе постоянно. Храм открыт с 07.00 до 19.00 ежедневно, без перерывов и выходных дней. По пятницам по окончании Божественной литургии перед иконой будут служиться молебны.
В Кинешемской епархии напоминают, что продолжается сбор средств для расчетов за написание иконы. Пожертвования можно сделать в самом храме и в канцелярии собора. Справки по тел.: 8-49331-5-68-43.
Фото: Кинешемская епархия
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Вопрос с датами.
Если время исчисления считается от рождества, то почему оно сдвинуто на неделю?
Ну и вопрос с ценой: почему не озвучена цена? Сдается мне, что собирают не только художнику.
И вопрос с иностранными агентами: если пожертвование сделает иностранное юридическое лицо, признают ли РПЦ иностранным агентом?