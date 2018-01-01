Заболеваемость ОРВИ в Ивановской области ниже эпидпорога почти на 40%

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, на минувшей неделе на территории Ивановской области показатель заболеваемости ОРВИ по совокупному населению был на 38,83% ниже уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года. За медицинской помощью обратились 3518 человек. Групповой заболеваемости в коллективах не регистрировалось.

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