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сегодня, 11:06
Заболеваемость ОРВИ в Ивановской области ниже эпидпорога почти на 40%
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, на минувшей неделе на территории Ивановской области показатель заболеваемости ОРВИ по совокупному населению был на 38,83% ниже уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года. За медицинской помощью обратились 3518 человек. Групповой заболеваемости в коллективах не регистрировалось.
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