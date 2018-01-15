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сегодня, 10:24

«Чокнутый профессор» из Иванова стал победителем фестиваля креативных санок

Конкурс необычных средств скатывания с горы прошел в Шуе (фото)

14 января в Шуе впервые прошел фестиваль необычных средств скатывания с горы «На салазках – прямо в сказку!». В мероприятии приняли участие около 30 «экипажей».

За полчаса до начала мероприятия на Центральную площадь стали подходить его участники, после процедуры регистрации «экипажи» переоделись в конкурсные костюмы и провели последние технические приготовления своих салазок. Кто-то сделал из ватрушки марсианский корабль, кто-то превратил ледянки в собачью упряжку, а кто-то переоборудовал санки в танк.

Некоторые участники сделали санки самостоятельно. Так, на фестивале можно было встретить деревянный танк, салазки из пластиковых труб, старых лыж и линолеума. Отдельно стоит отметить участников из Иванова. Их необычно средство для скатывания с горы состояло из старого кресла и стола, которые были установлены на лыжи. Над костюмом конкурсанты тоже подумали - за столом сидел «чокнутый профессор» в халате, тапочках и веселом парике. Кстати, именно экипаж из областного центра завоевал призовые места в трех номинациях.

О том, как всё это было, смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «Барс».

Фото: пресс-служба администрации г. Шуя



ключевые слова: санки горка фестиваль
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							Смотрите новый фантастический боевик во всех кинотеатрах страны "Назад в будущее IV: Путешествие на санях времени и другие приключения Эметта Брауна" Russian Edition Version								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Petrov								
							
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  • сегодня, 16:46
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							"Чокнутый профессор я полагаю из местного Шуйского пед.Универа.Там видимо достаточно больных на голову и инвалидов по уму.Цей победитель похоже выпускник этой Альмаматер. Мозгов - нет, идем в Пед.Стыда - нет, идем в Мед.Ни того,ни другого - нет,тогда идем в Культпросвет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									некто								
							
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  • сегодня, 18:07
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							то песенки про лучок  и крымский  мост 
    
картофельный  фестиваль     ,  сэлфи  разные   ,теперь вот  сани - едут  сами 
    
так  и хочется  восткликнуть - Эх ,хорошо в  стране  советской жить ! 
    
а точнее  в от дельно взятой области 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Владислав Моторкин								
							
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  • сегодня, 18:09
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							Не угадали Вы, товарищ Петров. И больным на голову я не являюсь, и хорошо, что не инвалид. А если Вы не понимаете сути сего мероприятия, не умеете и не желаете нормально развлекаться и участвовать в общественной жизни, то лучше попридержите язык. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		«Чокнутый профессор» из Иванова стал победителем фестиваля креативных санок
				
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				«Чокнутый профессор» из Иванова стал победителем фестиваля креативных санок 
									
								

					
	 Конкурс необычных средств скатывания с горы прошел в Шуе (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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