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«Чокнутый профессор» из Иванова стал победителем фестиваля креативных санок
Конкурс необычных средств скатывания с горы прошел в Шуе (фото)
14 января в Шуе впервые прошел фестиваль необычных средств скатывания с горы «На салазках – прямо в сказку!». В мероприятии приняли участие около 30 «экипажей».
За полчаса до начала мероприятия на Центральную площадь стали подходить его участники, после процедуры регистрации «экипажи» переоделись в конкурсные костюмы и провели последние технические приготовления своих салазок. Кто-то сделал из ватрушки марсианский корабль, кто-то превратил ледянки в собачью упряжку, а кто-то переоборудовал санки в танк.
Некоторые участники сделали санки самостоятельно. Так, на фестивале можно было встретить деревянный танк, салазки из пластиковых труб, старых лыж и линолеума. Отдельно стоит отметить участников из Иванова. Их необычно средство для скатывания с горы состояло из старого кресла и стола, которые были установлены на лыжи. Над костюмом конкурсанты тоже подумали - за столом сидел «чокнутый профессор» в халате, тапочках и веселом парике. Кстати, именно экипаж из областного центра завоевал призовые места в трех номинациях.
О том, как всё это было, смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «Барс».
Фото: пресс-служба администрации г. Шуя
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картофельный фестиваль , сэлфи разные ,теперь вот сани - едут сами
так и хочется восткликнуть - Эх ,хорошо в стране советской жить !
а точнее в от дельно взятой области