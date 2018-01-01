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сегодня, 10:01
В Ивановской области в горящей бытовке погиб мужчина
Причина пожара устанавливается (фото)
Трагедия произошла около 8 утра 14 января в поселке Палех. На улице Совхозной загорелась бытовка. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области, в результате пожара погиб 58-летний мужчина. Причина возгорания устанавливается.
Фото: ГУ МЧС
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