В Иванове девушка попалась на краже 9 банок шпрот

Злоумышленницу задержали сами сотрудники магазина

В полицию с заявлением о краже обратился управляющий одного из магазинов самообслуживания на улице Красных Зорь в Иванове. Мужчина сообщил, что сотрудниками торговой точки была задержана девушка, которая пыталась похитить 9 банок шпрот и упаковку фисташек.

Прибывшие на место полицейские опросили персонал магазина, изучили записи с камер видеонаблюдения. В итоге с поличным была задержана 27-летняя ивановка.

«В настоящее время по факту случившегося полицейскими проводится проверка. Решается вопрос о принятии процессуального решения», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.

поделиться ссылкой:

