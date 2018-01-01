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сегодня, 09:48
В Иванове девушка попалась на краже 9 банок шпрот
Злоумышленницу задержали сами сотрудники магазина
В полицию с заявлением о краже обратился управляющий одного из магазинов самообслуживания на улице Красных Зорь в Иванове. Мужчина сообщил, что сотрудниками торговой точки была задержана девушка, которая пыталась похитить 9 банок шпрот и упаковку фисташек.
Прибывшие на место полицейские опросили персонал магазина, изучили записи с камер видеонаблюдения. В итоге с поличным была задержана 27-летняя ивановка.
«В настоящее время по факту случившегося полицейскими проводится проверка. Решается вопрос о принятии процессуального решения», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.
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- Fantomasсегодня, 10:00Форель Карповна попалась на краже шпрот! И накой они ей в таком количестве?
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- Baxтaнг Камикадзесегодня, 10:05Во Наташка чего творит. :) Закусь мне несла. :)
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- dimakurilov@rambler.ruсегодня, 10:09Опаснейшая воровка задержана. Это чуть посложнее чем пьяниц ловить. Браво!
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