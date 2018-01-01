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В Иванове нетрезвый водитель уснул за рулем и врезался в ограждение
Мужчина отделался ушибами лица
ДТП случилось 14 января около 04.50 на проспекте Ленина областного центра. 32-летний водитель автомобиля «Хонда Цивик» заснул за рулем. В результате машина врезалась в металлическое ограждение. Автомобилист отделался ушибами лица.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, в отношении водителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Автомобиль помещен на штрафстоянку.
ключевые слова: ДТП
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