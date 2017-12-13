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Новости

сегодня, 19:08

Вандалы добрались до очередного арт-объекта ивановского селфи-маршрута

Хулиганы свернули шею одной из трех девиц в кокошниках (фото)

А октября прошлого года в начале проспекта Ленина в Иванове в рамках городского селфи-маршрута была установлена арт-скамья «Три девицы». Она представляет собой яркое стилизованное изображение девушек в кокошниках. Стоимость скамьи – 100 тысяч рублей.

И вот, не прошло и 4 месяцев, как беспокойные руки вандалов добрались и до этого арт-объекта. Кто-то в буквальном смысле свернул шею зеленой девице, согнув голову примерно на 45 градусов назад.

Напомним, в январе 2017-го хулиганы сломали другой арт-объект - разноцветный металлический лабиринт, который был установлен на площади Ленина и под определенным ракурсом становился словом «Иваново».

Фото: ВКонтакте / Пешком по Иванову



ключевые слова: арт-объект селфи-маршрут вандалы
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Комментарии (15)

	


	

	

		
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  • 
								
									bkjh0								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							 НЕ РЕВИТЕ ЕЩЁ НАДЕЛАЕТЕ ТАКОЙ ХРЕНОТЕНИ БЕЗДАРНОЙ И НЕКОМУ НЕНУЖНОЙ ДА ЕЩЁ ЗА ТАКИЕ ДЕНЬЖИЩИ. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Твоя соседка сверху								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А сам то ты много ли наделал "хренотени шедевральной"?! чем ты украсил свой город?!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЕщеОдинПрохожий								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:39
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    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вы правы, наверное, ничем не украсил. Но будем надеяться, что убытку и вреда городу не принес.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Твоя соседка сверху								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не обольщайтесь. Как раз окурки, пивные банки,упаковки из под чипсов и обрывки от пиротехники и являются основными составляющими нашего города. А кто как не он внес лепту в это?!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЕщеДругойПрохожий								
							
    • 
							
  • сегодня, 20:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							По поводу личности    bkjh0 не осведомлен. Но эта, как Вы справедливо изволили выразиться  "шедевральная хренотень" никак не может стоить  100 тысяч. Можно предположить, что какую-то немалую сумму переложили из одного кармана в другой.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Твоя соседка сверху								
							
    • 
							
  • сегодня, 20:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Насчет стоимости согласна: загнули! Но это не повод ломать и крушить все подряд, если кому-то по вкусу не пришлось...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									bkjh0								
							
    • 
							
  • сегодня, 20:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я НАЛОГИ ПЛАЧУ И НЕ МАЛЕНЬКИЕ ДЛЯ ГОРОДА И НЕ ЖЕЛАЮ ЧТО БЫ МОИ ДЕНЬГИ ТРАТИЛИСЬ НА ВСЯКУЮ ЕРУНДУ  ТАК ЧТО НЕ УМНИЧАЙ . 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Твоя соседка сверху								
							
    • 
							
  • сегодня, 20:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я тоже налоги плачу, не переживай. И к сведению, твои налоги, так же как и мои,  на благоустройство города совсем не расходуются...Разве не заметно?!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									bkjh0								
							
    • 
							
  • 57 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ГЛУПОГО УЧИТЬ ,ЧТО МЁРТВОГО ЛЕЧИТЬ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Твоя соседка сверху								
							
    • 
							
  • 19 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Поэтому тебя я и не учу!:)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									umnikov.ru								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							-Кабы я была царицей, - молвит красная девица,
    
- Я б, для бататюшки царя родила б богатыря.
    
Но царю сей элемент 
    
- чужд.
    
Ведь царь то - импотент.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Городской								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Весь этот китч, который почему-то называют "арт-объектами" надо демонтировать и выбросить. Они уродуют исторический облик города. И не представляют никакой культурной и исторической ценности. Это мое личное мнение. Но, думаю большинство горожан меня поддержат. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Городской								
							
    • 
							
  • сегодня, 20:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Лично я когда проезжаю мимо "руки мертвеца" на пл.Ленина каждый раз недобрым словом поминаю автора это халтуры. У нас и так город страшненький, а тут еще мертвецы грозят из под земли. Скоро ни одного туриста не останется! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 20:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это лишний раз доказывет ненужность шмэрской траты денег на всякую ерунду								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									bkjh0								
							
    • 
							
  • 47 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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