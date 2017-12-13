Вандалы добрались до очередного арт-объекта ивановского селфи-маршрута

Хулиганы свернули шею одной из трех девиц в кокошниках (фото)

А октября прошлого года в начале проспекта Ленина в Иванове в рамках городского селфи-маршрута была установлена арт-скамья «Три девицы». Она представляет собой яркое стилизованное изображение девушек в кокошниках. Стоимость скамьи – 100 тысяч рублей.

И вот, не прошло и 4 месяцев, как беспокойные руки вандалов добрались и до этого арт-объекта. Кто-то в буквальном смысле свернул шею зеленой девице, согнув голову примерно на 45 градусов назад.

Напомним, в январе 2017-го хулиганы сломали другой арт-объект - разноцветный металлический лабиринт, который был установлен на площади Ленина и под определенным ракурсом становился словом «Иваново».

Фото: ВКонтакте / Пешком по Иванову

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