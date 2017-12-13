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13.12.2017 10:05Ивановцы сломали один из арт-объектов селфи-маршрута
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Вандалы добрались до очередного арт-объекта ивановского селфи-маршрута
Хулиганы свернули шею одной из трех девиц в кокошниках (фото)
А октября прошлого года в начале проспекта Ленина в Иванове в рамках городского селфи-маршрута была установлена арт-скамья «Три девицы». Она представляет собой яркое стилизованное изображение девушек в кокошниках. Стоимость скамьи – 100 тысяч рублей.
И вот, не прошло и 4 месяцев, как беспокойные руки вандалов добрались и до этого арт-объекта. Кто-то в буквальном смысле свернул шею зеленой девице, согнув голову примерно на 45 градусов назад.
Напомним, в январе 2017-го хулиганы сломали другой арт-объект - разноцветный металлический лабиринт, который был установлен на площади Ленина и под определенным ракурсом становился словом «Иваново».
Фото: ВКонтакте / Пешком по Иванову
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- Я б, для бататюшки царя родила б богатыря.
Но царю сей элемент
- чужд.
Ведь царь то - импотент.