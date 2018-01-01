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Новости

17 минут назад

Водитель автобуса Иваново-Москва разыскал свою пассажирку и вернул потерянный ей кошелек с крупной суммой

Эту историю настоящего человеческого поступка нам рассказала сама участница событий. 7 января Ольга с дочерью поехала из Иванова в Москву погулять по городу. В автобусе женщина выронила кошелек и не заметила этого.

«Водитель того самого автобуса в течение двух дней пытался связаться со мной всеми возможными способами, - рассказывает Ольга. – В результате нашел-таки меня в Одноклассниках и отдал мне мой кошелек. А в нем была внушительная сумма, крестик на цепочке, разные карты и многое другое. Спасибо Николаю Яковлеву большое!».

Николай живет в Шуе, работает водителем на ивановском автовокзале, возит людей в Москву.

ключевые слова: поступок
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  • 12 минут назад
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							Хороший мужик!!! Честный и порядочный!!! Молодец!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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