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сегодня, 18:30
МЕДИАПРОФИ-2017: тройки номинантов
В очном этапе конкурса журналисты медиагруппы "БАРС" набрали наибольшее количество баллов среди всех СМИ Ивановской области
Завершен очный этап конкурса "МЕДИАПРОФИ-2017" среди журналистов СМИ Ивановской области.
Конкурс проводится уже восьмой раз - с 2010 года.
На конкурс было представлено более 160 работ в 7 номинациях (разделенных на областную и муниципальную группу)
В очном этапе конкурса в каждой номинации члены жюри выставляли оценки по 5-ти бальной системе. Три работы, набравшие, как правило, наибольшее количество баллов, стали номинантами конкурса.
В связи с тем, что телеработы получили наибольшее количество баллов в большинстве номинаций, было принято решение разделить номинации на "телеработы" и "работы печатных и интернет-СМИ".
Голосование в номинациях проводилось тайно. Победители в номинациях будут объявлены на Бале СМИ, который состоится 19 января в Шереметев Парк Отеле.
ОБЛАСТНАЯ ГРУППА
ЛУЧШАЯ АНАЛИТИКА (на тв)
"Герои асфальта", Валентина Перекрестова ("Барс")
"Гринвиль-мрак", Ксения Коптева, Виктор Иванов ("Барс+")
"уДачное место человека-легенды", Наталья Сергеева, Иван Сахаров ("Барс")
ЛУЧШАЯ АНАЛИТИКА (печатные и интернет-СМИ)
"Золотое кольцо" ("Власть.Ивановская область")
"Неправильный суп", Дарья Бобровицкая, ("Ивановская газета")
"Ограниченные медициной?" Наталья Быстрянская, ("Ивановская газета")
ЛУЧШАЯ ИСТОРИЯ (на ТВ)
"Отряд Лиза Алерт", Евгений Нипот, Сергей Тютин ("7х7")
"Неграждане", Сергей Веселов, Владимир Хмелев ("Барс")
"Посмертный подарок", Наталья Сергеева, Иван Сахаров "("Барс")
ЛУЧШАЯ ИСТОРИЯ (печатные и интернет-СМИ)
"Гунтарс-Гоша жил в Лужках" Наталья Быстрянская, ("Ивановская газета")
"Многодетная мама в Иванове" Валерия Корюкина, ("37.ру")
"Занятия в школе сорвали бобры" Павел Разуваев, ("Ивановская газета")
ЛУЧШЕЕ ФОТО
"Врио губернатора знакомится с областью", Владимир Смирнов, ИТАР-ТАСС
"Любовь без лишних слов", Дмитрий Рыжаков
"Good bye, Lenin", Варвара Гертье
ЛУЧШИЙ РЕПОРТАЖ
"Открытое небо", радио "Иваново FM"
"Физкульт-привет", Валентина Перекрестова, Сергей Тютин ("Барс")
"В двух часах от взрыва метро" Дарья Бобровицкая, ("Ивановская газета")
ЛУЧШАЯ ТЕЛЕПРОГРАММА
"Губерния. Итоги", телеканал "Барс"
"Укротитель рифм", телеканал "Барс+"
"Культурный слой", телеканал "Родное ТВ"
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГРУППА
ЛУЧШАЯ АНАЛИТИКА
"Что не так с ТКО" ("Авангард")
"Участники и соучастники" "("Плесские ведомости")
Напрямик ближе, кругом скорее", первая часть; вторая часть. "("Родниковский рабочий")
ЛУЧШАЯ ИСТОРИЯ
"700 дней после детства", первая часть; вторая часть. Евгений Лакеев, ("Призыв")
"Судьба человека", Дарья Филимонова ("Заря")
"Поверить в себя и сделать" Александр Найденов, ("Наше слово")
ЛУЧШЕЕ ФОТО
"Летящие псы"
"Деревенское счастье"
"Катание на собачьих упряжках"
"Плесский анимационный фестиваль"
ЛУЧШИЙ РЕПОРТАЖ
"Ух-2", первая часть, вторая часть. Александр Горохов, "Наше слово"
"Ужасы Страшного дома", Мария Смирнова, "Родное ТВ"
"Клюковалка-2017", "Светлый путь"
"Родительский ЕГЭ", "Светлый путь"
ВЕТЕРАН ЖУРНАЛИСТИКИ
Среди 10 участвовавших в конкурсе кандидатов жюри приняло решение о присуждении победы в этой номинации МАЛИНИНОЙ Юлии Ивановне, газета "Рабочий край".
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