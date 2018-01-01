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сегодня, 17:59

Определено, когда и где в Иванове будут собирать подписи в поддержку самовыдвижения Владимира Путина

В предстоящее воскресенье, 14 января, по всей стране будет организован сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина в общественных приемных "Единой России". Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

В Ивановской области площадкой для сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на президентских выборах 2018 года станет Региональная общественная приемная «Единой России».

«В наш адрес поступило большое количество обращений не только от активистов, но и от беспартийных жителей региона. Мы поддерживаем желание людей выразить свою гражданскую позицию, поэтому предоставляем им возможность поддержать Владимира Владимировича Путина 14 января в Региональной общественной приемной партии, где в течение дня будут работать сборщики подписей из числа волонтеров. Приемная будет открыта для всех, прийти в нее может каждый. При себе необходимо иметь паспорт», – сообщил секретарь Ивановского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Смирнов.

Региональная общественная приемная находится по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 4. Сбор подписей в поддержку кандидата в Президенты России Владимира Путина будет осуществляться 14 января с 09.00 до 19.00.



ключевые слова: президент выборы Владимир Путин самовыдвижение подписи сбор
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