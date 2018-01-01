Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 17:50

Руководители гостиницы "Иваново" и депутат Юрий Смирнов изменили проект закона

12 января депутаты Госдумы во втором чтении приняли изменения в закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», который предусматривает  поэтапное введение обязательной классификации объектов туристской индустрии на территории РФ. (Ранее она носила добровольный характер).
Для гостиниц с фондом более 15 номеров обязательная классификация вводится с 1 января 2020 года, а вот гостиницы с фондом более 50 номеров должны были начать работать по новому уже с 1 января 2018 года.
Однако по инициативе депутата Юрия Смирнова этот срок был перенесен на полтора года – на 1 июля 2019 года.
- В июле 2017 года во время работы в регионе ко мне на прием обратились руководители гостиницы "Иваново" - пояснил Юрий Смирнов. - Они опасались не успеть привести гостиницу в соответствие с современными нормами и получить обязательную «звездную» классификацию. Между тем, таких гостиниц как "Иваново" в стране много. Они востребованы в основном у граждан со скромным доходом, у юных спортсменов и участников творческих коллективов, приезжающих в другие города на соревнования и конкурсы. И нам удалось внести поправки о продлении срока обязательного лицензирования для гостиниц с номерным фондом более 50 номеров.


  • оцените новость:
  • (1)
  • 418
  • 0







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня