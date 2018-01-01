Руководители гостиницы "Иваново" и депутат Юрий Смирнов изменили проект закона

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сегодня, 17:50
Руководители гостиницы "Иваново" и депутат Юрий Смирнов изменили проект закона12 января депутаты Госдумы во втором чтении приняли изменения в закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», который предусматривает поэтапное введение обязательной классификации объектов туристской индустрии на территории РФ. (Ранее она носила добровольный характер).
Для гостиниц с фондом более 15 номеров обязательная классификация вводится с 1 января 2020 года, а вот гостиницы с фондом более 50 номеров должны были начать работать по новому уже с 1 января 2018 года.
Однако по инициативе депутата Юрия Смирнова этот срок был перенесен на полтора года – на 1 июля 2019 года.
- В июле 2017 года во время работы в регионе ко мне на прием обратились руководители гостиницы "Иваново" - пояснил Юрий Смирнов. - Они опасались не успеть привести гостиницу в соответствие с современными нормами и получить обязательную «звездную» классификацию. Между тем, таких гостиниц как "Иваново" в стране много. Они востребованы в основном у граждан со скромным доходом, у юных спортсменов и участников творческих коллективов, приезжающих в другие города на соревнования и конкурсы. И нам удалось внести поправки о продлении срока обязательного лицензирования для гостиниц с номерным фондом более 50 номеров.
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