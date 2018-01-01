Руководители гостиницы "Иваново" и депутат Юрий Смирнов изменили проект закона

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12 января депутаты Госдумы во втором чтении приняли изменения в закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», который предусматривает поэтапное введение обязательной классификации объектов туристской индустрии на территории РФ. (Ранее она носила добровольный характер).Для гостиниц с фондом более 15 номеров обязательная классификация вводится с 1 января 2020 года, а вот гостиницы с фондом более 50 номеров должны были начать работать по новому уже с 1 января 2018 года.– на 1 июля 2019 года.пояснил Юрий Смирнов. -