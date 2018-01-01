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Новости

сегодня, 17:33

Сотрудники МЧС провели рейд по ивановским рекам

Искали рыбаков

Сегодня сотрудники МЧС провели рейд по акваториям ивановских рек. Искали любителей зимней рыбалки, чтобы напомнить им, что выход на лёд сопряжен с риском для жизни. Виной всему теплая зима. Минусовая температура установилась сравнительно недавно. Из-за этого лед не во всех местах еще достаточно крепок.

В этот зимний период уже есть трагические случаи, когда люди гибли, провалившись. Один из них произошел в Пучежском районе на реке Ячменке. Там под лёд провалился рыбак. Мужчина не сумел самостоятельно выбраться и утонул. Вторая трагедия случилась в Ильинском. Там также погиб мужчина, переходивший пруд по неокрепшему люду.

Спасатели напоминают, что безопасным для одного человека является лёд серо-зеленоватого оттенка толщиной 7 сантиметров. В настоящее время плотность льда позволяет выходить на него в одиночку. Однако не во всех местах она достаточная.



ключевые слова: МЧС реки лед рыбаки рейд
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