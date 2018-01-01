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Новости

сегодня, 16:38

В Шуе начался ямочный ремонт дорог

Фото

Сегодня подрядная организация проводила работы по ямочному ремонту дорог в Шуе. Такие мероприятия позволяют сдержать дальнейшее разрушение дорожного покрытия.

«С установлением минусовой температуры специалисты дорожной службы приступили к устранению дефектов дорожного полотна на улицах Свердлова, Спортивной, Железнодорожной, площади Революции. Работы будут продолжены», - сообщили в шуйской мэрии.

Поврежденное дорожное покрытие приводят в порядок при помощи литого асфальтобетона, который по своему составу довольно плотный и может быть использован при отрицательных температурах. Перед укладкой смеси проводится обрубка краев старого асфальта, а также очистка и просушка покрытия.

Фото: пресс-служба администрации г. Шуя



ключевые слова: дороги ямочный ремонт
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