В Ивановской области автомобиль вылетел с трассы и перевернулся

Есть пострадавший (фото)



ДТП случилось сегодня около 12.30 у деревни Путковская в Вичугском районе. Легковой автомобиль вылетел с трассы и перевернулся. Как сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, в результате аварии есть пострадавший. Информация уточняется.

Фото: ГУ МЧС

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