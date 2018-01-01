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Новости

сегодня, 16:27

В Ивановской области автомобиль вылетел с трассы и перевернулся

Есть пострадавший (фото)

ДТП случилось сегодня около 12.30 у деревни Путковская в Вичугском районе. Легковой автомобиль вылетел с трассы и перевернулся. Как сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, в результате аварии есть пострадавший. Информация уточняется.

Фото: ГУ МЧС



ключевые слова: ДТП
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