В Ивановской области проститутка стала жертвой вымогателя

Преступление было совершено во время "рабочего дня" женщины



В Иванове местная жительница, зарабатывающая на жизнь оказанием интимных услуг, стала жертвой вымогателя.

Стоящую на обочине дороги женщину заприметил один из водителей. Остановился. Договорились об «услуге» и цене. Женщина села в салон машины, где благополучно и выполнила свою «работу». Однако клиент вместо того, чтобы расплатиться с проституткой, отобрал у нее мобильный телефон и потребовал за него выкуп.

Ошарашенная «ночная бабочка» обратилась с заявлением в полицию. Оперативники вымогателя задержали и сейчас привлекают его к уголовной ответственности. Сама же потерпевшая будет привлечена к ответственности административной - за занятие проституцией.

Подробности этой истории смотрите сегодня в программе «По горячим следам» на телеканале «Барс».

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