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Новости

сегодня, 15:45

В Ивановской области проститутка стала жертвой вымогателя

Преступление было совершено во время "рабочего дня" женщины

В Иванове местная жительница, зарабатывающая на жизнь оказанием интимных услуг, стала жертвой вымогателя.

Стоящую на обочине дороги женщину заприметил один из водителей. Остановился. Договорились об «услуге» и цене. Женщина села в салон машины, где благополучно и выполнила свою «работу». Однако клиент вместо того, чтобы расплатиться с проституткой, отобрал у нее мобильный телефон и потребовал за него выкуп.

Ошарашенная «ночная бабочка» обратилась с заявлением в полицию. Оперативники вымогателя задержали и сейчас привлекают его к уголовной ответственности. Сама же потерпевшая будет привлечена к ответственности административной - за занятие проституцией.

Подробности этой истории смотрите сегодня в программе «По горячим следам» на телеканале «Барс».



ключевые слова: проституция вымогательство полиция
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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							Барс последнее время много внимания стал уделять представительницам древнейшей профессии. К чему бы это?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Не трогайте женщину, муЖчина, она работала.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							утром была новость наоборот!!! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 16:13
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							Похоже, нашёл и отомстил.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 19:33
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							Со мной аналогичный случай произошёл год назад, пришлось муЖчине дополнительно минет сделать, чтобы смартфон отдал(								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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