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В Ивановской области проститутка стала жертвой вымогателя
В Иванове местная жительница, зарабатывающая на жизнь оказанием интимных услуг, стала жертвой вымогателя.
Стоящую на обочине дороги женщину заприметил один из водителей. Остановился. Договорились об «услуге» и цене. Женщина села в салон машины, где благополучно и выполнила свою «работу». Однако клиент вместо того, чтобы расплатиться с проституткой, отобрал у нее мобильный телефон и потребовал за него выкуп.
Ошарашенная «ночная бабочка» обратилась с заявлением в полицию. Оперативники вымогателя задержали и сейчас привлекают его к уголовной ответственности. Сама же потерпевшая будет привлечена к ответственности административной - за занятие проституцией.
Подробности этой истории смотрите сегодня в программе «По горячим следам» на телеканале «Барс».
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Комментарии (5)
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- Fantomasсегодня, 16:08Барс последнее время много внимания стал уделять представительницам древнейшей профессии. К чему бы это?
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- _99d_сегодня, 19:31Не трогайте женщину, муЖчина, она работала.
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- Fantomasсегодня, 16:11утром была новость наоборот!!!
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- Софоклсегодня, 16:13Похоже, нашёл и отомстил.
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- _99d_сегодня, 19:33Со мной аналогичный случай произошёл год назад, пришлось муЖчине дополнительно минет сделать, чтобы смартфон отдал(
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