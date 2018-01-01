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В Иванове создадут масштабную наглядную схему движения общественного транспорта на Вокзальной площади
Сегодня представители комитета по транспорту и связи, управления благоустройства, Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области и фирм-перевозчиков провели рабочую встречу на Вокзальной площади областного центра. Обсуждались вопросы распределения пассажиропотоков по муниципальным и межмуниципальным маршрутам (маршрутам пригородного сообщения).
Напомним, в конце 2017 года на территории города был закончен очередной этап реконструкции Вокзальной площади, в результате которых изменилась схема движения общественного транспорта. Изменения в движении по привокзальной площади коснулись как муниципальных, так и межмуниципальных маршрутов. По сути, на площади создан транспортно-пересадочный узел. Теперь потоки общественного городского, пригородного и межмуниципального транспорта разведены по выделенным участкам, на данный момент установлены необходимые дорожные знаки и оборудованы новые остановочные пункты. Новшества в организации движения транспорта по площади обеспечивают безопасную посадку и высадку пассажиров. Для троллейбусов появилось новое разворотное кольцо.
Как сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и связи мэрии Николай Мановский, для удобства жителей и гостей города решено в сжатые сроки создать масштабную наглядную схему движения общественного транспорта на Вокзальной площади. Схема будет размещена в общедоступном месте с указанием маршрутов и мест их отправления. Кроме того, в ближайшее время на остановочных павильонах появится сводное расписание движения общественного транспорта.
«Реализация этих мер связана с выполнением рекомендаций Московского ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта», которое в марте 2017 года завершило научно-исследовательскую работу по оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта города Иванова. В числе прочего, тогда были внесены предложения по организации и оборудованию на территории города крупных пересадочных узлов в маршрутно-транспортной сети», - говорится в сообщении мэрии.
С рабочей схемой движения транспорта на Вокзальной площади можно ознакомиться здесь.
Площадь будет зонирована следующим образом:
• зона временной стоянки и разворотное кольцо троллейбусов с парковкой легкового автотранспорта;
• многофункциональный перрон посадки/высадки пассажиров;
• гостевая парковка легкового автотранспорта, стоянка такси перед зданием ж/д вокзала;
• зоны высадки и временной стоянки городского автобусного общественного транспорта, общественного транспорта пригородного направления (стоянки автобусов);
• зона посадки общественного транспорта пригородного направления;
• сквер;
• храмовый комплекс, парковки легкового автотранспорта в районе храмового комплекса;
• территория в районе АЗС с парковкой для легкового автотранспорта.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
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Комментарии (7)
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- 332211сегодня, 15:48Кручу, верчу, запутать хочу. Зачем и кому эта бестолковщина нужна? В глазах рябит от кругов, а для автовокзала места нет.
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- _123123_сегодня, 16:27Мда... Свежеустановленные пластиковые ост.павильоны и кривые дорожные знаки уже просят реконструкции! После проведенной реконструкции))
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- Jeryсегодня, 16:37очень удобно, особенно для приезжих, чтобы понять всю транспортную инфраструктуру
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- frosyсегодня, 16:38логично, давно пора
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- allaсегодня, 16:39ВОПРОС с понимананием, куда ехать, назрел давно
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- один из нас59 минут назадЭти схемы должны быть размещены на площади, а также в интернете ещё до окончания реконструкции. Не всё сделали хорошо и удобно, но определённые плюсы есть. А вот за информационное обеспечение всем ответственным - кол с минусом.
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- DRON866632 минуты назадОпять эти убогие остановки..Нельзя было сделать что то стоящее на года.
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