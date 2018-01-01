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Новости

сегодня, 15:22

В Иванове создадут масштабную наглядную схему движения общественного транспорта на Вокзальной площади

Фото

Сегодня представители комитета по транспорту и связи, управления благоустройства, Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области и фирм-перевозчиков провели рабочую встречу на Вокзальной площади областного центра. Обсуждались вопросы распределения пассажиропотоков по муниципальным и межмуниципальным маршрутам (маршрутам пригородного сообщения).

Напомним, в конце 2017 года на территории города был закончен очередной этап реконструкции Вокзальной площади, в результате которых изменилась схема движения общественного транспорта. Изменения в движении по привокзальной площади коснулись как муниципальных, так и межмуниципальных маршрутов. По сути, на площади создан транспортно-пересадочный узел. Теперь потоки общественного городского, пригородного и межмуниципального транспорта разведены по выделенным участкам, на данный момент установлены необходимые дорожные знаки и оборудованы новые остановочные пункты. Новшества в организации движения транспорта по площади обеспечивают безопасную посадку и высадку пассажиров. Для троллейбусов появилось новое разворотное кольцо.

Как сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и связи мэрии Николай Мановский, для удобства жителей и гостей города решено в сжатые сроки создать масштабную наглядную схему движения общественного транспорта на Вокзальной площади. Схема будет размещена в общедоступном месте с указанием маршрутов и мест их отправления. Кроме того, в ближайшее время на остановочных павильонах появится сводное расписание движения общественного транспорта.

«Реализация этих мер связана с выполнением рекомендаций Московского ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта», которое в марте 2017 года завершило научно-исследовательскую работу по оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта города Иванова. В числе прочего, тогда были внесены предложения по организации и оборудованию на территории города крупных пересадочных узлов в маршрутно-транспортной сети», - говорится в сообщении мэрии.

С рабочей схемой движения транспорта на Вокзальной площади можно ознакомиться здесь.

Площадь будет зонирована следующим образом:

• зона временной стоянки и разворотное кольцо троллейбусов с парковкой легкового автотранспорта;

• многофункциональный перрон посадки/высадки пассажиров;

• гостевая парковка легкового автотранспорта, стоянка такси перед зданием ж/д вокзала;

• зоны высадки и временной стоянки городского автобусного общественного транспорта, общественного транспорта пригородного направления (стоянки автобусов);

• зона посадки общественного транспорта пригородного направления;

• сквер;

• храмовый комплекс, парковки легкового автотранспорта в районе храмового комплекса;

• территория в районе АЗС с парковкой для легкового автотранспорта.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: площадь транспорт схема движения
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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							Кручу, верчу, запутать хочу. Зачем и кому эта бестолковщина нужна? В глазах рябит от кругов, а для автовокзала места нет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Мда... Свежеустановленные пластиковые ост.павильоны и кривые дорожные знаки уже просят реконструкции! После проведенной реконструкции))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Jery								
							
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  • сегодня, 16:37
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							очень удобно, особенно для приезжих, чтобы понять всю транспортную инфраструктуру								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							логично, давно пора								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							 ВОПРОС с понимананием, куда ехать, назрел давно								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									один из нас								
							
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  • 59 минут назад
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							Эти схемы должны быть размещены на площади, а также в интернете ещё до окончания реконструкции. Не всё сделали хорошо и удобно, но определённые плюсы есть. А вот за информационное обеспечение всем ответственным - кол с минусом.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Опять эти убогие остановки..Нельзя было сделать что то стоящее на года.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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