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Новости

сегодня, 15:09

Как в Иванове будут организованы крещенские купания

Как мы сообщали ранее, в областном центре будет оборудовано только одно место для крещенского купания – в акватории реки Талка в парке культуры и отдыха имени Революции 1905 года. Сегодня в городской администрации рассказали, как будут организованы купания в Иванове.

Обряд омовения можно будет совершить с 20.00 18 января по 20.00 19 января. Рядом с купелями спасатели установят палатки для переодевания, освещение и полевую кухню, а мэрия обеспечит купающихся в ночное время горячим чаем с сахаром и печеньем в одноразовой посуде. Кроме того, на сегоденяшнем совещании в горадминистрации обсуждались вопросы организации дежурства в месте купания медиков и спасателей, а также сотрудников правоохранительных органов.

Прорубь (купель) подготовят специалисты аварийно-спасательного отряда МКУ «УГО и ЧС г. Иванова». Вечером 19 января иордань будет затампонирована.

Подъезд к месту купания будет осуществляться с улицы Шувандиной. По ней организуют одностороннее движение от поворота с улицы Свободы. Въезд личного автотранспорта в парк имени Революции 1905 года будет закрыт.

Купание и выход на лед в акватории других городских парков – имени В.Я. Степанова и «Харинка» - запрещено. В местах отдыха будут дежурить сотрудники полиции.

ключевые слова: Крещение купание иордань купель
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