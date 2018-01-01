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Новости

сегодня, 14:28

В Иванове пройдет фестиваль «РобоФест-2018»

27-28 января в ивановском Центре технического творчества «Новация» пройдет Открытый городской робототехнический фестиваль «РобоФест-Иваново 2018». Мероприятие представляет собой систему интеллектуально-творческих состязаний по направлениям: FIRST Jr.FLL, FIRST FLL, Hello, Robot! LEGO, Hello, Robot! OPEN, РобоКарусель, Робот в мешке, Робо Эстафета, AutoNet 10+, интерактивные соревнования. В фестивале примут участие школьники 6-17 лет.



ключевые слова: роботы фестиваль
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Карл_Брокманн								
							
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  • сегодня, 14:43
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							Главное не забыть попа пригласить побрызгать на них, а то ни один робот работать не будет. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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