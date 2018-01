В Иванове пройдет фестиваль «РобоФест-2018»

27-28 января в ивановском Центре технического творчества «Новация» пройдет Открытый городской робототехнический фестиваль «РобоФест-Иваново 2018». Мероприятие представляет собой систему интеллектуально-творческих состязаний по направлениям: FIRST Jr.FLL, FIRST FLL, Hello, Robot! LEGO, Hello, Robot! OPEN, РобоКарусель, Робот в мешке, Робо Эстафета, AutoNet 10+, интерактивные соревнования. В фестивале примут участие школьники 6-17 лет.

поделиться ссылкой: