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Новости

сегодня, 14:18

В Иванове обвиняемый в групповом изнасиловании 57-летний мужчина грозился в суде убить следователя

Подсудимому прибавили срок

Обвиняемого в групповом изнасиловании 57-летнего мужчину осудили за оскорбление следователя в зале суда.

«Гражданин менял показания. И с учетом его позиции в суде были оглашены его показания, данные еще в ходе предварительного расследования. Обвиняемому это не понравилось, он был агрессивно настроен и высказал в адрес представителя правоохранительный органов оскорбление, угрозу физической расправы, тем самым подорвав авторитет правоохранительных органов», - рассказал корреспонденту IvanovoNews помощник прокурора Советского района г. Иваново Артем Теснотов.

Нецензурная реплика и угроза убийством в адрес представителя власти прибавила к 6 годам заключения еще 2 месяца колонии строгого режима.



ключевые слова: суд оскорбление угроза убийством
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Карл_Брокманн								
							
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  • сегодня, 14:46
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										+1
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							".. тем самым подорвав авторитет правоохранительных органов"??? :) И всего 2 месяца +, какой-то дешевый авторитет у органа. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 15:42
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							точно)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Даааааа! Маловато дали! Власть совсем перестали уважать! Жёще надо!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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