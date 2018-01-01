В Иванове обвиняемый в групповом изнасиловании 57-летний мужчина грозился в суде убить следователя

Подсудимому прибавили срок

Обвиняемого в групповом изнасиловании 57-летнего мужчину осудили за оскорбление следователя в зале суда.

«Гражданин менял показания. И с учетом его позиции в суде были оглашены его показания, данные еще в ходе предварительного расследования. Обвиняемому это не понравилось, он был агрессивно настроен и высказал в адрес представителя правоохранительный органов оскорбление, угрозу физической расправы, тем самым подорвав авторитет правоохранительных органов», - рассказал корреспонденту IvanovoNews помощник прокурора Советского района г. Иваново Артем Теснотов.

Нецензурная реплика и угроза убийством в адрес представителя власти прибавила к 6 годам заключения еще 2 месяца колонии строгого режима.

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