В Ивановской области ограбили ветерана Великой Отечественной войны

Преступление было совершено на улице средь бела дня

О циничном преступлении сообщает, совершенном 9 января в Вичуге, сообщает Vichuganews.ru. По данным интернет-издания, около 5 часов вечера 88-летняя бабушка шла по улице Ленинградской с сумками в обеих руках. Внезапно кто-то подскочил сзади и вырвал одну из сумок. Когда старушка смогла, наконец, повернуться, то заметила двоих молодых людей, перебегавших через дорогу на противоположную сторону улицы.

А в украденной сумке находились паспорт, медицинский полис, удостоверение ветерана Великой Отечественной войны и… 70 рублей.

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