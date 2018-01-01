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сегодня, 13:54
В Ивановской области ограбили ветерана Великой Отечественной войны
Преступление было совершено на улице средь бела дня
О циничном преступлении сообщает, совершенном 9 января в Вичуге, сообщает Vichuganews.ru. По данным интернет-издания, около 5 часов вечера 88-летняя бабушка шла по улице Ленинградской с сумками в обеих руках. Внезапно кто-то подскочил сзади и вырвал одну из сумок. Когда старушка смогла, наконец, повернуться, то заметила двоих молодых людей, перебегавших через дорогу на противоположную сторону улицы.
А в украденной сумке находились паспорт, медицинский полис, удостоверение ветерана Великой Отечественной войны и… 70 рублей.
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Комментарии (4)
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- Софоклсегодня, 14:25Два дебила. Слабо у равных себе сумку дёрнуть? Ах да, там же люлей можно отхватить сразу.
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- ник2шумсегодня, 15:33Тунеядство развращает. В сельской местности, в глубинке, складывается странная ситуация: родители заколачивают деньги - ездят на вахту. А их дети не хотят работать. Зачем - папа с мамой и дедушка с бабушкой накормят. И обуют-оденут. А некоторым квартиру и авто купят. На что такие родители надеются - неизвестно. Якобы работы нет в сельской местности. Работа всегда есть, если хочешь работать.
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- Infinitiсегодня, 16:26В 1945 году этой бабуле было 15 лет! Так что она не может быть ветераном Великой Отечественной Войны..
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- Bахтанг_Камикадзeсегодня, 19:26ПИ-ДА-РА-СЫ. :)
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