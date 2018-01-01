Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 13:54

В Ивановской области ограбили ветерана Великой Отечественной войны

Преступление было совершено на улице средь бела дня

О циничном преступлении сообщает, совершенном 9 января в Вичуге, сообщает Vichuganews.ru. По данным интернет-издания, около 5 часов вечера 88-летняя бабушка шла по улице Ленинградской с сумками в обеих руках. Внезапно кто-то подскочил сзади и вырвал одну из сумок. Когда старушка смогла, наконец, повернуться, то заметила двоих молодых людей, перебегавших через дорогу на противоположную сторону улицы.

А в украденной сумке находились паспорт, медицинский полис, удостоверение ветерана Великой Отечественной войны и… 70 рублей.



ключевые слова: ветеран грабеж
  • оцените новость:
  • (2)
  • 1133
  • 4







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (4)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Два дебила. Слабо у равных себе сумку дёрнуть? Ах да, там же люлей можно отхватить сразу.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ник2шум								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Тунеядство развращает. В сельской местности, в глубинке, складывается странная ситуация: родители заколачивают деньги - ездят на вахту. А их дети не хотят работать. Зачем - папа с мамой и дедушка с бабушкой накормят. И обуют-оденут. А некоторым квартиру и авто купят. На что такие родители надеются - неизвестно. Якобы работы нет в сельской местности. Работа всегда есть, если хочешь работать. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Infiniti								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В 1945 году этой бабуле было 15 лет! Так что она не может быть ветераном Великой Отечественной Войны..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Bахтанг_Камикадзe								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ПИ-ДА-РА-СЫ. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня