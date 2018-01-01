Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные

Суббота, 13 января

Встреча «Зимние фантазии» состоится в 12.00 в семейном клубе «Пятнашки» (Центральная городская детская библиотека, ул. Шубиных, д.16Б).

Любители интеллектуального отдыха приглашаются в клуб «Джаз» (ул. Батурина, д.17). В субботу здесь пройдет вечер настольных игр.

Концертная программа «Старый новый год» начнется в 17.00 в Ивановском музыкальном театре (пл. Пушкина, д.2).

В субботу, в канун старого Нового года, Центр культуры и отдыха города Иванова приглашает на модное шоу «Феерия моды». Зрителей ожидает настоящее красочное представление с разнообразными вокальными, танцевальными и театральными номерами и, конечно, с модными дефиле от Ивановских красавиц. Лучшие модельеры города представят новые тенденции в фэшн-индустрии, на танцевальный паркет в паре с профессиональными танцорами в конкурсе «Звездный танцпол» выйдут известные горожане. Начало программы в 19.00.

На ивановском городском стадионе "Текстильщик" открылся ледовый каток - большая площадка перед административным зданием стадиона, а также беговые дорожки по кругу. Для посетителей в отапливаемом здании оборудована комната для переобувания и платная камера хранения, бесплатный туалет. На улице для гостей катка работает точка питания с горячими напитками. На катке организовано музыкальное сопровождение и искусственное освещение в вечернее время. Работают пункты проката и заточки коньков. Стоимость услуги проката одной пары коньков составляет 100 рублей в час. Вход на каток для граждан со своими коньками – 100 рублей. Дети до 8 лет в сопровождении взрослых имеют право свободного прохода. В случае проката коньков плата за вход также не взимается.

Покататься на самой большой открытой ледовой площадке Иванова можно будет ежедневно, кроме понедельника (выходной день).

График работы катка:

вторник - пятница: с 14:00 до 21:00

суббота - воскресенье: с 11:00 до 21:00

Телефон для справок администрации стадиона "Текстильщик": 8(4932) 32-51-43.

В городских парках отдыха для детей и взрослых действуют ледовые катки. На территории парка им. В.Я. Степанова работают малый и большой катки. Каток открыт и в городском Детском парке (ул. Комсомольская, д. 9). Все катки хорошо освещены и снабжены светомузыкой. Для удобства жителей при катках открыт прокат спортивного инвентаря.

В городском парке «Харинка» проложена лыжная трасса и организован прокат спортивного инвентаря. Лыжная трасса для любителей, «Чудо-горка» и прокат лыж, санок-ватрушек, коньков, сноутьюбов организованы в парке им. В.Я. Степанова.





Воскресенье, 14 января

Соревнования по спортивному ориентированию на сверхдлинные дистанции (рогейн) с участием ивановских спортсменов пройдет в с. Дунилово (Шуйский район).

поделиться ссылкой:

