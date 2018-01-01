Владимир Путин наградил ветврача из Ивановской области

Указом Президента России Владимира Путина главному ветеринарному врачу СПК «Племенной завод имени Дзержинского» Магомеду Алигаджиеву присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Как поясняется в Указе, высокой государственной награды специалист из Ивановской области удостоен за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу.

Для справки:

СПК «Племенной завод имени Дзержинского» является одним из передовых хозяйств в регионе, на протяжении последних 20 лет здесь не снижается численность поголовья. Большое внимание уделяется увеличению продуктивности дойного стада и выращиванию молодняка. Все производимое в хозяйстве молоко реализуется высшим сортом, растет его жирность. Эти результаты – в том числе итог деятельности ветеринарной службы хозяйства, которую возглавляет Магомед Алигаджиев.

С 2007 года в хозяйстве действует программа по обеспечению ветеринарного благополучия крупного рогатого скота. В СПК своевременно и качественно выполняется план противоэпизоотических мероприятий, решена проблема лейкоза КРС и инфекционных заболеваний.

Магомед Алигаджиев активно занимается вопросами воспроизводства стада. За годы работы главным ветеринарным врачом он проявил себя грамотным, высококвалифицированным специалистом. Магомед Алигаджиев не только регулярно делится опытом с коллегами из других сельхозпредприятий, но и постоянно совершенствует свои знания. Имеет десять научных трудов, окончил аспирантуру Ивановской государственной сельхозакадемии.

Магомед Алигаджиев ведет большую общественную работу, неоднократно избирался депутатом районного Совета, является участником и организатором ряда спортивных мероприятий в Гаврилово-Посадском муниципальном районе.

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