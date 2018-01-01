В Иванове на офис микрофинансовой организации совершено разбойное нападение

На место происшествия были вызваны сотрудники Росгвардии

Группа задержания сотрудников вневедомственной охраны получила сообщение о происходящем разбойном нападении в помещении микрофинансовой организации на улице Пушкина областного центра. Неизвестный, угрожая ножом, требовал от персонала отдать ему деньги.

Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли по указанному адресу и задержали злоумышленника на месте преступления. Задержанный был передан в полицию для дальнейшего разбирательства. По факту разбоя возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Ивановской области.

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