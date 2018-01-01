Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 13:21

В Иванове на офис микрофинансовой организации совершено разбойное нападение

На место происшествия были вызваны сотрудники Росгвардии

Группа задержания сотрудников вневедомственной охраны получила сообщение о происходящем разбойном нападении в помещении микрофинансовой организации на улице Пушкина областного центра. Неизвестный, угрожая ножом, требовал от персонала отдать ему деньги.

Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли по указанному адресу и задержали злоумышленника на месте преступления. Задержанный был передан в полицию для дальнейшего разбирательства. По факту разбоя возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Ивановской области.



ключевые слова: разбой Росгвардия
  • оцените новость:
  • (0)
  • 1650
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А сами микрозаймы не пора признать грабежом?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня